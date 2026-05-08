Quaest, Datafolha, Ipec: conheça os principais institutos de pesquisa

Em ano de eleições ou durante debates sobre a popularidade de governos, os nomes Datafolha, Ipec e Quaest ganham os noticiários. Esses institutos são responsáveis por medir a opinião pública sobre os mais variados temas, mas se destacam ao mapear as intenções de voto e a avaliação de gestões políticas no Brasil.

Cada empresa utiliza metodologias próprias para coletar dados, o que explica eventuais diferenças nos resultados. Entender como funcionam ajuda a interpretar os números divulgados e a compreender o cenário político do momento.

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Quem são os principais institutos?

O Datafolha, ligado ao jornal “Folha de S.Paulo”, é um dos mais tradicionais do país. Sua principal característica são as pesquisas presenciais, nas quais entrevistadores abordam pessoas nas ruas, seguindo critérios de sexo, idade, renda e localidade para garantir uma amostra representativa da população.

Já o Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica) foi fundado por ex-executivos do Ibope, outro nome histórico em pesquisas que encerrou suas atividades. O instituto herdou a expertise e a metodologia, que também costuma priorizar entrevistas face a face, mas pode combinar com outras abordagens.

A Quaest, fundada em 2016, é uma empresa mais recente que tem ganhado notoriedade. Assim como Datafolha e Ipec, o instituto realiza pesquisas predominantemente de modo presencial, utilizando modelos estatísticos para garantir a representatividade da amostra. A empresa tem se destacado por divulgar levantamentos detalhados em âmbito estadual e nacional.

Como as pesquisas funcionam?

Os levantamentos de opinião não entrevistam toda a população, mas sim uma amostra selecionada para espelhar as características demográficas do público-alvo, seja de uma cidade, estado ou do país inteiro. O número de entrevistados e a forma como são selecionados são cruciais para a validade do resultado.

Existem três métodos principais de coleta de dados:

Presencial: o entrevistador aborda o cidadão em locais de grande circulação. É considerado um método de alta confiabilidade, mas de custo mais elevado.

Telefônica: as entrevistas são realizadas por telefone, com sorteio de números para garantir aleatoriedade. O custo é menor e o processo mais rápido.

Online: os participantes respondem a questionários pela internet. É ágil, mas enfrenta o desafio de garantir que a amostra seja realmente representativa.

É importante lembrar que toda pesquisa possui uma margem de erro, que indica a variação possível nos resultados para mais ou para menos. Além disso, os levantamentos são um retrato do momento, capturando a opinião das pessoas no período em que a coleta de dados foi realizada, e não uma previsão do futuro.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.