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Como apoiar um amigo ou familiar que está em tratamento de câncer

Veja algumas dicas sobre o que dizer (e o que não dizer) a pacientes oncológicos e como oferecer ajuda prática e emocional de forma respeitosa

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
08/05/2026 10:14

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Como apoiar um amigo ou familiar que está em tratamento de câncer
Símbolo da conscientização sobre o câncer: entenda como oferecer o melhor apoio a quem enfrenta a doença. crédito: Pexels/ Michelle Leman

Receber a notícia de que um amigo ou familiar está com câncer pode ser paralisante. Muitas vezes, a vontade de ajudar é grande, mas a dúvida sobre como agir ou o que falar acaba gerando silêncio ou frases que mais atrapalham do que confortam. Entender a melhor forma de oferecer suporte é fundamental para fortalecer os laços e realmente fazer a diferença nesse momento delicado.

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O primeiro passo é ouvir mais e falar menos. A pessoa em tratamento está lidando com uma avalanche de informações e emoções. Oferecer um ombro amigo, sem julgamentos ou conselhos não solicitados, pode ser o gesto mais valioso. A presença e a escuta ativa mostram que você se importa e está ali para o que der e vier.

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Comunicação: o que dizer e o que evitar

A comunicação é uma das ferramentas mais poderosas, mas também uma das mais difíceis de manejar. A intenção pode ser boa, mas certas palavras geram o efeito contrário. O segredo está na simplicidade e na sinceridade.

Frases e atitudes que ajudam:

  • "Estou pensando em você." É uma forma simples de demonstrar carinho sem exigir uma resposta longa ou um relatório sobre o estado de saúde.

  • "Não hesite em me ligar se precisar conversar ou desabafar." Deixa a porta aberta para que a pessoa procure ajuda quando se sentir confortável.

  • Falar sobre assuntos do cotidiano. Conversar sobre filmes, trabalho ou amenidades ajuda a pessoa a se sentir "normal" e a desviar o foco da doença.

O que é melhor evitar:

  • "Vai ficar tudo bem." Embora bem-intencionada, essa frase pode invalidar o medo e a ansiedade que a pessoa está sentindo. Ninguém tem essa certeza.

  • Contar histórias de outras pessoas. Comparações com conhecidos que tiveram a mesma doença raramente ajudam e podem criar falsas expectativas ou mais preocupação.

  • "Você precisa ser forte e positivo." A pressão para manter o otimismo o tempo todo é exaustiva. Permita que a pessoa tenha dias ruins e expresse seus sentimentos reais.

Apoio prático é mais valioso que palavras

Perguntar "como posso ajudar?" pode colocar o paciente em uma posição difícil, pois muitas vezes ele não sabe o que pedir. Em vez disso, seja específico e ofereça ajuda concreta para aliviar a carga de tarefas do dia a dia, que não param durante o tratamento.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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