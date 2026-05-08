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O que é e como funciona a Lei da Ficha Limpa no Brasil

Entenda a legislação e veja quais crimes podem impedir uma pessoa de se candidatar a um cargo público no país

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
08/05/2026 10:13

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O que é e como funciona a Lei da Ficha Limpa no Brasil
A balança da justiça representa os critérios da Lei da Ficha Limpa para barrar políticos com condenações. crédito: Pexels/ KATRIN BOLOVTSOVA

A aplicação da Lei da Ficha Limpa volta frequentemente ao centro do debate público sempre que casos de condenações envolvendo agentes políticos ganham repercussão. Sancionada em 2010, a legislação é considerada um dos principais instrumentos de combate à corrupção e de fortalecimento da ética na política brasileira, ao estabelecer critérios mais rígidos de inelegibilidade para candidatos condenados por determinados crimes.

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Criada a partir de uma iniciativa popular que reuniu mais de 1,6 milhão de assinaturas, a norma alterou as regras eleitorais com o objetivo de proteger a administração pública e garantir maior moralidade no exercício dos mandatos. A lei busca impedir que pessoas com condenações em órgãos colegiados disputem eleições, reforçando a exigência de idoneidade para ocupação de cargos públicos.

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A inelegibilidade não é permanente. De acordo com a legislação, o candidato condenado fica impedido de concorrer a eleições por um período de oito anos. O prazo de inelegibilidade se estende desde a condenação por órgão colegiado até o transcurso de oito anos após o cumprimento da pena.

Uma das características centrais da norma é que a condenação por um tribunal de segunda instância, como um Tribunal de Justiça ou um Tribunal Regional Federal, já é suficiente para barrar a candidatura, mesmo que ainda existam possibilidades de recurso a tribunais superiores, como o STJ ou o Supremo Tribunal Federal (STF).

Quais crimes podem barrar uma candidatura?

A Lei da Ficha Limpa abrange uma série de crimes, especialmente aqueles que atentam contra o patrimônio público e a administração. A lista é extensa e inclui diferentes tipos de delitos. Veja os principais:

  • Crimes contra a economia popular, o sistema financeiro, o patrimônio público e privado.

  • Atos de corrupção, lavagem de dinheiro e ocultação de bens, direitos e valores.

  • Tráfico de drogas, tortura, racismo e crimes hediondos.

  • Crimes eleitorais, como compra de votos ou uso da máquina pública em campanhas.

  • Abuso de poder econômico ou político, apurado em investigação judicial eleitoral.

  • Rejeição de contas públicas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa.

Além dos condenados pela Justiça, a lei também torna inelegíveis os políticos que renunciarem a seus mandatos para escapar de processos de cassação. Nesse caso, a inelegibilidade vale para a eleição que seria disputada e para as que se realizarem nos oito anos seguintes ao término do mandato para o qual foram eleitos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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