Assine
overlay
Início Trends
Política

O que é delação premiada e como ela funciona no Brasil na prática

Entenda as regras do instrumento jurídico, os benefícios para o delator e a validação pelo Judiciário

Publicidade
Carregando...
RF
Raissa Ferri
RF
Raissa Ferri
Repórter
07/05/2026 15:51

compartilhe

SIGA
×
O que é delação premiada e como ela funciona no Brasil na prática
Membros do Ministério Público Federal em reunião formal para acordos de colaboração, instrumento jurídico central em casos de delação premiada. crédito: Estado de Minas/ Imagem gerada por IA

Formalmente chamada de colaboração premiada, trata-se de um acordo firmado entre o Ministério Público ou a autoridade policial e uma pessoa investigada por um crime. Em troca de informações relevantes para a investigação, o colaborador pode receber benefícios, como a redução da pena.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Este instrumento jurídico, previsto na Lei de Organizações Criminosas (Lei nº 12.850/2013), visa desvendar esquemas complexos, identificar outros envolvidos e recuperar bens ou valores obtidos ilegalmente. A colaboração é voluntária e o acordo só é válido após a aprovação de um juiz.

Leia Mais

Como funciona a delação premiada?

O processo começa quando o investigado, por meio de sua defesa, manifesta o interesse em colaborar. A partir daí, são realizadas reuniões com procuradores ou delegados para negociar os termos. O investigado precisa apresentar informações novas e eficazes, que realmente contribuam para o avanço do caso.

Se as partes chegarem a um consenso, um acordo é redigido detalhando as obrigações do colaborador e os benefícios que ele receberá. Este documento é então submetido a um juiz para homologação, que verifica se o acordo foi feito de forma voluntária e se cumpre os requisitos legais. Só após essa validação judicial é que a colaboração se torna oficial.

Os benefícios para quem firma o acordo podem variar bastante, dependendo da relevância das informações fornecidas. Entre as vantagens possíveis, estão:

  • redução da pena em até dois terços;

  • cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto;

  • substituição da pena de prisão por restrições de direitos;

  • perdão judicial, extinguindo a punição.

É fundamental destacar que a palavra do delator, por si só, não é suficiente para condenar outras pessoas. Todas as informações reveladas na colaboração precisam ser comprovadas por outras provas independentes. Sem essa corroboração, as alegações feitas no acordo não têm valor legal para fundamentar uma sentença condenatória contra terceiros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay