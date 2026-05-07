Alfajor santafesino: aprenda a fazer o doce típico da Argentina

O alfajor santafesino é uma verdadeira instituição na Argentina. Diferente das versões mais conhecidas, com massa macia à base de amido de milho, este doce se destaca por suas duas camadas de massa bem seca e crocante, unidas por uma quantidade generosa de doce de leite e cobertas por um glacê de açúcar que racha ao ser mordido.

Reconhecido como patrimônio cultural da cidade de Santa Fe, sua receita atravessa gerações e é sinônimo de tradição. A massa, que leva gema e álcool em sua composição, resulta em discos finos e quebradiços após assar, criando um contraste perfeito com a cremosidade do recheio. Preparar essa iguaria em casa é uma forma de trazer um pedaço da confeitaria argentina para a sua cozinha.

Leia Mais

O processo exige paciência, mas o resultado final compensa cada etapa. A montagem com duas camadas de massa unidas por doce de leite e a cobertura de glacê são os toques que transformam este alfajor em uma experiência única. Veja o passo a passo completo para fazer o autêntico alfajor santafesino.

Ingredientes

Para a massa: 300g de farinha de trigo, 100g de manteiga sem sal em temperatura ambiente, 5 gemas de ovo, 1 colher de sopa de álcool de cereais ou cachaça, 1 pitada de sal, 1 colher de chá de extrato de baunilha.

Para o recheio: 500g de doce de leite de boa qualidade, preferencialmente do tipo para confeitaria, mais firme.

Para o glacê: 200g de açúcar de confeiteiro, 2 claras de ovo, suco de meio limão.

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha e o sal. Adicione a manteiga e, com a ponta dos dedos, forme uma farofa úmida. Em outro recipiente, bata levemente as gemas com o álcool e a baunilha. Junte essa mistura à farofa de farinha e trabalhe a massa apenas até que ela se torne homogênea. Não sove em excesso. Envolva a massa em plástico filme e leve à geladeira por pelo menos 30 minutos. Preaqueça o forno a 180 °C. Em uma superfície enfarinhada, abra a massa com um rolo até que fique bem fina, com cerca de 2 mm de espessura. Com um cortador redondo de 5 cm de diâmetro, corte os discos de massa. Fure cada disco com um garfo para evitar que inflem ao assar. Disponha os discos em uma assadeira forrada com papel manteiga e asse por cerca de 8 a 10 minutos, ou até que estejam levemente dourados e firmes. Deixe esfriar completamente. Para a montagem, espalhe uma camada generosa de doce de leite sobre um disco de massa e cubra com outro disco, pressionando levemente. Repita o processo com toda a massa. Prepare o glacê batendo as claras em neve. Adicione o açúcar de confeiteiro aos poucos, sem parar de bater. Por último, incorpore o suco de limão. Cubra cada alfajor com o glacê, espalhando com uma espátula. Deixe secar em temperatura ambiente até que a cobertura fique firme e opaca. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.