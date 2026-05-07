Como a Marinha fiscaliza a segurança das embarcações na costa?
Entenda o trabalho da Capitania dos Portos na inspeção de barcos de passeio, pesca e transporte e quais são as principais irregularidades encontradas
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A segurança de quem navega pela costa brasileira é garantida por um trabalho de fiscalização contínuo da Marinha do Brasil. Realizado por meio das Capitanias dos Portos, esse serviço abrange desde pequenas embarcações de passeio e pesca até grandes barcos de transporte de passageiros, com o objetivo principal de prevenir acidentes e proteger vidas no mar.
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As equipes de Inspeção Naval podem abordar qualquer embarcação em águas jurisdicionais brasileiras, a qualquer momento. A ação não é apenas reativa, mas principalmente preventiva, com uma fiscalização contínua que se intensifica em períodos de alta temporada, como durante a Operação Verão. As patrulhas são regulares em áreas de grande movimento, como baías, canais e proximidades de praias e ilhas.
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O que é verificado na abordagem?
Durante uma inspeção, os militares checam uma lista de itens essenciais para a segurança da navegação. A verificação não se limita a papéis, mas também às condições gerais do barco e à preparação do condutor. Entre os principais pontos analisados, estão:
Habilitação do condutor: é obrigatório que o responsável pela embarcação tenha uma carteira de habilitação amadora (como Arrais, Mestre ou Capitão-Amador) ou profissional, compatível com a área de navegação e o tipo de barco.
Documentação da embarcação: o Título de Inscrição de Embarcação (TIE) ou o Título de Inscrição de Embarcação Miúda (TIEM) deve estar em dia e a bordo.
Material de salvatagem: inclui coletes salva-vidas em número suficiente para todos a bordo, em bom estado de conservação, além de boias, extintores de incêndio e luzes de navegação.
Lotação: o número de pessoas na embarcação não pode exceder a capacidade máxima informada na documentação.
Principais irregularidades e punições
As infrações mais comuns flagradas pela Marinha envolvem a falta de habilitação do condutor, o excesso de passageiros e a ausência ou mau estado dos equipamentos de segurança, especialmente coletes salva-vidas. A população também pode colaborar com a fiscalização, denunciando irregularidades por meio dos canais de atendimento das Capitanias dos Portos.
Quando uma irregularidade é encontrada, as consequências variam conforme a gravidade. O proprietário pode receber desde uma notificação para regularizar a pendência até multas. Em casos mais graves, que colocam a segurança em risco iminente, a embarcação pode ser apreendida e rebocada para um local seguro até que a situação seja corrigida. Mesmo com as punições, o objetivo final das ações é sempre educativo e preventivo, buscando criar uma cultura de navegação segura.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.