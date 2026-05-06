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Como a Taxa Selic afeta as parcelas do seu financiamento de imóvel

Se você financiou ou pensa em financiar uma casa, a Taxa Selic é crucial; entenda a relação e saiba se é um bom momento para comprar um imóvel

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
06/05/2026 16:24

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Como a Taxa Selic afeta as parcelas do seu financiamento de imóvel
A taxa Selic impacta diretamente o financiamento de imóveis, influenciando o valor das parcelas para a compra da casa própria. crédito: Estado de Minas/ Imagem gerada por IA

As decisões do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre a Taxa Selic, atualmente em 14,50% ao ano, têm um efeito direto no seu bolso, especialmente se você possui um financiamento imobiliário ou planeja comprar uma casa. Entender essa conexão é fundamental para tomar decisões financeiras mais inteligentes e evitar surpresas nas parcelas mensais.

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A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela funciona como uma referência para todas as outras taxas, incluindo as que os bancos cobram nos financiamentos de imóveis. Quando o Banco Central sobe a Selic, o custo do dinheiro para as instituições financeiras aumenta. Consequentemente, elas repassam esse custo para o consumidor.

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Para quem busca um novo contrato, o impacto é imediato. Taxas de juros mais altas significam parcelas maiores e um custo total do imóvel consideravelmente mais elevado ao final do prazo. Um pequeno aumento percentual na taxa pode representar dezenas de milhares de reais a mais pagos ao longo de 30 ou 35 anos de contrato.

Já para quem tem um financiamento em andamento, o efeito depende do tipo de contrato. A maioria dos financiamentos no Brasil é pós-fixada, com a taxa de juros composta por uma parte fixa mais a variação de um indexador, geralmente a Taxa Referencial (TR), que historicamente tem valores baixos ou próximos de zero. Contudo, contratos atrelados ao rendimento da poupança sofrem alterações, pois a rentabilidade da caderneta muda conforme o patamar da Selic: quando está acima de 8,5% ao ano, rende 0,5% ao mês + TR; quando igual ou abaixo desse percentual, rende 70% da Selic + TR.

O que fazer diante deste cenário?

Com a Selic em patamares elevados, o planejamento se torna ainda mais crucial. Algumas estratégias podem ajudar a proteger suas finanças e garantir um bom negócio, seja para comprar ou para gerenciar um contrato já existente.

  • Simular e comparar: antes de fechar negócio, use os simuladores online dos bancos para entender o Custo Efetivo Total (CET) do financiamento. Compare as condições oferecidas por diferentes instituições financeiras, pois pode haver uma variação significativa entre elas.

  • Aumentar a entrada: se possível, junte um valor maior para a entrada. Quanto menor o valor financiado, menor será o impacto dos juros sobre o montante total. Isso resulta em parcelas mais baixas e um custo final reduzido.

  • Amortizar o saldo devedor: para quem já tem um contrato, usar recursos extras, como o FGTS ou o décimo terceiro salário, para abater parte do saldo devedor é uma excelente opção. Amortizar reduz o prazo do financiamento ou o valor das parcelas.

  • Considerar a portabilidade: pesquise se outros bancos oferecem taxas de juros mais competitivas para o seu perfil. A portabilidade de crédito imobiliário, que é um processo gratuito por lei, permite transferir sua dívida para outra instituição com melhores condições, o que pode gerar uma economia relevante.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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