O que é 'ganho real' no salário e na aposentadoria? Entenda o cálculo

Recebeu um aumento salarial, mas sentiu que seu poder de compra não acompanhou? A resposta para essa sensação está na diferença entre aumento nominal e ganho real. O conceito, fundamental para a saúde financeira de qualquer pessoa, é um tema recorrente nas notícias.

Entender essa diferença é crucial para saber se o seu dinheiro está de fato valendo mais. Enquanto o reajuste salarial pode parecer positivo no papel, a inflação pode corroer esse valor e até mesmo diminuir sua capacidade de consumo.

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Qual a diferença entre aumento nominal e ganho real?

De forma direta, o aumento nominal é o reajuste bruto que você recebe no seu salário, benefício ou aposentadoria, sem descontar a inflação. É o percentual ou valor fixo que aparece no seu contracheque. Se seu salário passou de R$ 3.000 para R$ 3.300, o aumento nominal foi de 10%.

Já o ganho real é o que sobra desse aumento após o desconto da inflação do mesmo período. Ele representa o aumento efetivo do seu poder de compra. Ou seja, é o que mostra se você consegue comprar mais produtos e serviços do que antes com o seu dinheiro.

Se o seu aumento nominal for exatamente igual à inflação, você não teve ganho real, apenas a manutenção do seu poder de compra. Caso o reajuste seja inferior à inflação, você teve uma perda real, pois seu dinheiro passou a valer menos.

Como calcular o seu ganho real?

O cálculo para saber se o seu salário ou aposentadoria teve um ganho real é simples e ajuda a entender a saúde do seu orçamento. O principal indicador de inflação usado como referência no Brasil é o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), divulgado mensalmente pelo IBGE.

Para descobrir seu ganho, siga estes passos:

Identifique o reajuste nominal: Verifique qual foi o percentual de aumento que você recebeu nos últimos 12 meses.

Verifique a inflação do período: Consulte o valor acumulado do IPCA para os mesmos 12 meses, disponível no site do IBGE.

Compare os valores: Subtraia a inflação do seu reajuste. O resultado é o seu ganho real.

Por exemplo: se seu salário foi reajustado em 7% no último ano e a inflação oficial no mesmo período foi de 4%, seu ganho real foi de aproximadamente 3%. Isso significa que sua capacidade de consumir aumentou de fato. Se o reajuste fosse de 3% e a inflação de 4%, você teria tido uma perda real de 1% no seu poder de compra.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.