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Big Data: o que é e como essa tecnologia influencia sua vida diária

O uso de grandes volumes de dados vai muito além da política; entenda como o Big Data é usado em streaming, compras online e até na sua saúde

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
06/05/2026 14:32

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Big Data: o que é e como essa tecnologia influencia sua vida diária
Do planejamento de rotas a anúncios personalizados, o Big Data integra tecnologias e dados para moldar a experiência urbana. crédito: Estado de Minas/ Imagem gerada por IA

O termo Big Data costuma ganhar destaque em períodos eleitorais, associado a pesquisas de intenção de voto e análise de cenários políticos. No entanto, essa tecnologia, que consiste na análise de um volume gigantesco de dados gerados em alta velocidade, já influencia silenciosamente decisões importantes do seu dia a dia, das séries que você assiste às rotas que escolhe no trânsito.

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De forma simples, Big Data é o processo de coletar, processar e analisar conjuntos de dados tão grandes e complexos — muitas vezes na casa dos terabytes ou petabytes — que ferramentas tradicionais não conseguem dar conta. A tecnologia é frequentemente definida por três características principais, conhecidas como os “3 Vs”: Volume (a imensa quantidade de dados), Velocidade (a rapidez com que são gerados) e Variedade (os diferentes formatos existentes). A ideia é identificar padrões e tendências que, com o auxílio de machine learning e inteligência artificial, ajudam empresas e organizações a tomar decisões mais inteligentes.

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Essa análise vai muito além de números em uma planilha. Ela inclui textos de redes sociais, vídeos, imagens, dados de geolocalização e informações de sensores. Tudo isso é processado para gerar insights que transformam a maneira como vivemos e consumimos.

Onde o Big Data está na sua rotina

A aplicação mais conhecida talvez esteja nos serviços de streaming. Plataformas como Netflix e Spotify analisam o que você assiste ou ouve, quando pausa, volta ou pula uma faixa. Com base nesse comportamento, seus algoritmos recomendam novos conteúdos com alta probabilidade de agradar você.

No comércio eletrônico, a lógica é a mesma. Lojas virtuais usam seu histórico de compras, buscas e até mesmo os produtos que você apenas visualizou para sugerir itens semelhantes ou complementares. As promoções que chegam ao seu e-mail também são personalizadas com base nesses dados.

Na área da saúde, o Big Data já auxilia no desenvolvimento de tratamentos personalizados. A análise de dados genéticos e de estilo de vida de milhares de pacientes permite identificar padrões que levam a diagnósticos mais precisos e a terapias mais eficazes. Relógios e pulseiras inteligentes também coletam dados vitais que podem ser usados para monitorar a saúde em tempo real.

Até mesmo o seu trajeto diário é otimizado por essa tecnologia. Aplicativos de mapas, como o Waze e o Google Maps, processam dados de localização de milhares de usuários simultaneamente para identificar congestionamentos e sugerir as rotas mais rápidas, economizando seu tempo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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