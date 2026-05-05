A culinária de Alagoas: 5 pratos típicos que você precisa experimentar

A viagem para Alagoas vai muito além das praias paradisíacas e piscinas naturais. A culinária local, rica em sabores do mar, das lagoas e do sertão, é uma atração à parte e define a experiência de quem visita o estado. Ingredientes frescos e receitas que passam por gerações criam pratos únicos que conquistam o paladar e contam a história da região.

Explorar a gastronomia alagoana é parte essencial do roteiro turístico, com opções que vão desde petiscos à beira-mar até refeições completas e sofisticadas. A base de muitos pratos vem das Lagoas Mundaú e Manguaba, ecossistemas vitais para a cultura e a mesa de Maceió, de onde saem peixes e moluscos frescos todos os dias.

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Para mergulhar de cabeça nessa cultura, listamos cinco pratos típicos que são paradas obrigatórias no seu roteiro gastronômico.

Sururu de Capote

Reconhecido como patrimônio imaterial de Alagoas desde 2014 pelo Conselho Estadual de Cultura, o sururu é um molusco extraído das lagoas da região. Na versão "de capote", ele é cozido lentamente na própria concha com um molho cremoso feito de leite de coco, tomate, pimentão e coentro. É servido como entrada e representa o sabor autêntico de Maceió.

Chiclete de Camarão

O nome curioso descreve perfeitamente a textura deste prato, uma criação mais recente que já virou um clássico. São camarões salteados e mergulhados em um molho à base de uma mistura de queijos, como mussarela e parmesão. O resultado é um prato gratinado, elástico e servido borbulhante, ideal para compartilhar.

Arrumadinho

Este é um prato completo e que sustenta, perfeito para um almoço reforçado. O arrumadinho tradicional combina carne de charque desfiada e refogada, farofa, feijão fradinho e vinagrete. Os ingredientes são organizados em camadas, criando uma mistura de sabores e texturas que representa bem a culinária nordestina.

Carne de Sol com Nata e Macaxeira

Buscando a influência do sertão, a carne de sol com nata é uma escolha certeira. A carne, depois de dessalgada, é desfiada e preparada com um creme de nata fresca, garantindo uma cremosidade e um sabor incomparáveis. O prato geralmente vem acompanhado de macaxeira (aipim) cozida na manteiga de garrafa ou frita.

Caldinho de Sururu

Perfeito para ser apreciado à beira-mar, o caldinho de sururu é servido em pequenas canecas como um aperitivo. Trata-se de um caldo encorpado, preparado com o molusco batido com leite de coco e temperos. Quente e saboroso, costuma ser finalizado com cheiro-verde e um toque de pimenta, abrindo o apetite para a refeição principal.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.