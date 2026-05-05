Limpou o nome com o Desenrola? 5 dicas para não se endividar de novo

O programa Desenrola Brasil, uma iniciativa do governo federal, já ajudou milhões de pessoas a renegociar suas dívidas e limpar o nome. Sair da lista de inadimplentes é uma grande vitória, mas o verdadeiro desafio começa agora: manter as contas em dia e evitar um novo ciclo de endividamento. Com planejamento e disciplina, é possível transformar essa oportunidade em uma saúde financeira duradoura.

Adotar novos hábitos é o caminho para organizar o orçamento e garantir que o seu nome permaneça longe das restrições de crédito. A mudança não precisa ser radical, mas requer atenção constante às entradas e saídas de dinheiro.

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5 passos para não se endividar novamente

Mapeie suas finanças: o primeiro passo é entender exatamente para onde seu dinheiro está indo. Durante um mês, anote todas as despesas, das contas fixas como aluguel e luz, até os pequenos gastos como o lanche da tarde. Use um aplicativo de finanças, uma planilha ou um caderno simples. Esse diagnóstico é fundamental para identificar gastos supérfluos e ver onde é possível economizar. Crie um orçamento realista: com o mapa financeiro em mãos, crie um orçamento mensal que caiba no seu bolso. Defina limites claros para cada categoria de gastos, como moradia, alimentação e lazer. Uma estratégia conhecida é a regra 50/30/20: destinar 50% da renda para gastos essenciais, 30% para desejos pessoais e 20% para poupança e investimentos. O importante é adaptar o plano à sua realidade. Monte uma reserva de emergência: imprevistos, como um problema de saúde ou um conserto inesperado no carro, são uma das principais causas de dívidas. Para se proteger, comece a montar uma reserva de emergência. O ideal é ter o equivalente a três a seis meses do seu custo de vida guardado. Se parece muito, comece com pouco. O essencial é criar o hábito de poupar todo mês, mesmo que seja um valor pequeno. Use o cartão de crédito com sabedoria: o cartão pode ser um aliado para concentrar gastos e acumular pontos, mas exige disciplina. Evite parcelar compras do dia a dia e, principalmente, nunca pague apenas o valor mínimo da fatura. Os juros do rotativo estão entre os mais altos do mercado e podem transformar uma conta pequena em uma bola de neve. Encare o cartão como um meio de pagamento, não como uma renda extra. Estabeleça metas financeiras: ter objetivos claros ajuda a manter a motivação para economizar. Defina metas de curto, médio e longo prazo, como trocar de celular, fazer uma viagem nas férias ou dar entrada em um imóvel. Saber para que você está guardando dinheiro torna o processo de cortar gastos mais fácil e dá um propósito maior ao seu esforço diário. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.