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'Fake news' locais: como checar se uma notícia da sua cidade é verdade

Em meio a um boato que viralizou, como saber o que é fato? Aprenda a identificar sinais de desinformação e conheça ferramentas de checagem gratuitas

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
04/05/2026 18:00

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'Fake news' locais: como checar se uma notícia da sua cidade é verdade
A facilidade de acesso à informação pelo celular torna a checagem de notícias ainda mais crucial para combater a desinformação local. crédito: Estado de Minas/ Imagem gerada por IA

Uma notícia alarmante sobre sua cidade surge em um grupo de mensagens e rapidamente se espalha. A primeira reação pode ser de pânico ou a vontade de compartilhar o alerta com amigos e familiares. No entanto, em um ambiente digital saturado de informações, a cautela é a melhor ferramenta para evitar a disseminação de boatos que podem causar danos reais.

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A desinformação local é particularmente perigosa porque explora a familiaridade e a confiança que as pessoas têm em acontecimentos próximos. Boatos sobre segurança pública, saúde ou serviços municipais viralizam com facilidade. Antes de acreditar ou encaminhar um conteúdo suspeito, é fundamental fazer uma verificação rápida.

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Como identificar uma notícia falsa

Distinguir um fato de um boato se torna mais simples quando se sabe o que procurar. Notícias falsas geralmente compartilham características que servem como sinais de alerta. Aprender a reconhecê-las é o primeiro passo para se proteger da desinformação. Observe os seguintes pontos:

  • Verifique a fonte: a informação foi publicada em um portal de notícias conhecido e com credibilidade? Desconfie de blogs anônimos, sites com nomes parecidos aos de veículos de imprensa ou perfis genéricos em redes sociais.

  • Procure por outras reportagens: se o fato for relevante, outros jornais e portais locais ou nacionais também estarão noticiando. Uma busca rápida no Google com as palavras-chave do suposto acontecimento ajuda a confirmar a veracidade.

  • Analise a linguagem: textos com erros de português, excesso de letras maiúsculas, adjetivos alarmistas e frases que pedem compartilhamento imediato são fortes indícios de conteúdo falso. O jornalismo profissional preza por uma linguagem sóbria e objetiva.

  • Confira a data de publicação: muitas vezes, notícias antigas são retiradas de contexto e compartilhadas como se fossem atuais para gerar confusão. Verifique sempre se a data da matéria corresponde ao período do evento.

Existem também ferramentas gratuitas que podem auxiliar na checagem. O Fact Check Explorer do Google, por exemplo, agrega verificações de agências de checagem, como Lupa e Aos Fatos, que mantêm bancos de dados com boatos já desmentidos. Para verificar a origem de imagens, a busca reversa do Google (acessível ao clicar com o botão direito sobre uma imagem no navegador Chrome) ou ferramentas como o TinEye podem revelar se uma foto está sendo usada fora de seu contexto original.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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