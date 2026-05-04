O 'poder do veto': entenda como funciona este instrumento do presidente

O poder de veto é um dos instrumentos mais importantes do sistema político brasileiro e volta frequentemente ao debate público quando o presidente da República decide barrar projetos aprovados pelo Congresso. O veto é a prerrogativa que o chefe do Executivo possui para recusar, total ou parcialmente, um projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

Este poder está previsto na Constituição e funciona como um mecanismo de freios e contrapesos, essencial para o equilíbrio entre os Poderes. O objetivo é impedir que leis consideradas inconstitucionais ou contrárias ao interesse público entrem em vigor. A análise do presidente ocorre após a aprovação do texto final pelos parlamentares.

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A partir do momento em que recebe o projeto, o presidente tem um prazo de 15 dias úteis para tomar uma decisão. Ele pode sancionar a proposta, transformando-a em lei, ou vetá-la. A recusa precisa ser sempre justificada e comunicada formalmente ao presidente do Senado Federal dentro de 48 horas.

Quais são os tipos de veto?

Existem duas modalidades de veto que podem ser aplicadas pelo presidente. Entender a diferença entre elas é fundamental para compreender o alcance dessa ferramenta.

Veto total: ocorre quando o presidente rejeita o projeto de lei em sua totalidade. Nesse caso, a proposta inteira é barrada e retorna ao Congresso.

Veto parcial: acontece quando apenas trechos específicos do texto são rejeitados. O presidente pode vetar um artigo, um parágrafo, um inciso ou uma alínea. Contudo, a regra exige que o veto alcance o texto integral de uma dessas divisões, não sendo permitido vetar apenas uma palavra ou expressão isolada.

A palavra final é do Congresso

O veto presidencial não encerra a questão. O poder de dar a palavra final sobre um projeto de lei pertence ao Congresso Nacional. Após receber a justificativa do presidente, os parlamentares se reúnem em uma sessão conjunta, com deputados e senadores, para analisar a decisão. A Constituição estabelece o prazo de 30 dias para que essa análise seja feita.

Para derrubar o veto, é necessária a maioria absoluta dos votos de cada Casa. Isso significa o voto de, no mínimo, 257 deputados e 41 senadores. Se essa quantidade de votos for alcançada, o veto é rejeitado e o projeto de lei é promulgado, passando a valer mesmo contra a vontade do presidente.

Caso o Congresso não consiga os votos necessários, o veto é mantido. A parte vetada do projeto é então arquivada, e o restante do texto, se houver, se torna lei. A negociação para a manutenção ou derrubada de um veto é um termômetro da relação de forças entre o governo e o Legislativo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.