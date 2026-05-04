Justiça 4.0: como a tecnologia está modernizando os tribunais no Brasil

A Justiça brasileira está passando por uma profunda transformação digital, deixando para trás pilhas de papéis e processos burocráticos. O programa Justiça 4.0, uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), acelera a implementação de novas tecnologias nos tribunais de todo o país para tornar os serviços mais rápidos, eficientes e acessíveis para a população.

Essa modernização já é uma realidade em diversas frentes. Diversos tribunais brasileiros já adotam ferramentas que automatizam tarefas e agilizam o andamento dos processos. O objetivo é claro: reduzir o tempo de espera por uma decisão judicial e facilitar o acesso de advogados e cidadãos aos serviços.

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Inovações que mudam o dia a dia

Uma das mudanças mais visíveis é a consolidação dos processos 100% digitais. Com isso, a necessidade de deslocamento até um fórum para consultar um processo ou protocolar um documento foi eliminada. Tudo pode ser feito online, a qualquer hora e de qualquer lugar, gerando economia de tempo e recursos.

As audiências por videoconferência, que se popularizaram durante a pandemia, tornaram-se uma prática comum e foram incorporadas à rotina dos tribunais. Elas permitem que partes, testemunhas e advogados participem das sessões de forma remota, evitando custos com viagens e otimizando a agenda de juízes e servidores.

Inteligência artificial a serviço da Justiça

O uso de inteligência artificial (IA) é outro pilar dessa revolução. Robôs e algoritmos são empregados para executar tarefas repetitivas que antes consumiam um tempo precioso dos servidores. A tecnologia ajuda a classificar processos, identificar casos semelhantes e até mesmo a elaborar minutas de documentos simples.

Em diversos tribunais, por exemplo, a IA auxilia na análise de grandes volumes de dados e na identificação de padrões, o que permite que magistrados e suas equipes foquem na análise de questões jurídicas complexas. A tecnologia não substitui o juiz, mas atua como uma poderosa ferramenta de apoio à tomada de decisão.

Essa digitalização inclui também a criação de plataformas online que concentram diversos serviços, como a emissão de certidões, a consulta de jurisprudência e o agendamento de atendimentos. A modernização do Judiciário é um caminho sem volta e busca responder às demandas de uma sociedade cada vez mais conectada.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.