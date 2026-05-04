Como evitar a demissão por justa causa em tempos de redes sociais
Postar críticas à empresa ou 'memes' de colegas pode ter consequências sérias; saiba mais sobre os limites do comportamento online
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Uma postagem despretensiosa em uma rede social pode, sim, resultar em uma demissão por justa causa. O que muitos funcionários não sabem é que o comportamento online, mesmo fora do horário de expediente, pode ser considerado uma falta grave pela legislação trabalhista, justificando o encerramento do contrato de trabalho da forma mais severa.
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Casos de demissão motivados por publicações na internet têm se tornado cada vez mais comuns, com dados recentes indicando um crescimento expressivo de dispensas por este motivo. A linha que separa a vida pessoal da profissional está mais tênue, e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) oferece amparo para que as empresas tomem medidas drásticas quando a conduta de um colaborador afeta negativamente a imagem da companhia, o ambiente de trabalho ou a relação com colegas e superiores.
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É importante ressaltar, no entanto, que a empresa precisa apresentar provas robustas da falta grave e a punição deve ser proporcional ao ato cometido. A demissão por justa causa é a penalidade máxima e deve ser aplicada com critério, mas a vigilância sobre o comportamento digital dos funcionários é uma realidade consolidada.
Atitudes online que podem gerar justa causa
A legislação considera como falta grave qualquer ato que lese a honra ou a boa fama do empregador ou de colegas. Nas redes sociais, isso se traduz em diversas ações. Fazer críticas ofensivas à empresa, seus produtos ou gestores é um dos motivos mais recorrentes. Expor informações confidenciais ou segredos comerciais também configura uma violação séria da confiança.
A criação de "memes", piadas ou a participação em grupos com o objetivo de ofender ou ridicularizar outros funcionários também pode ser enquadrada como motivo para a dispensa. Além disso, comentários de cunho preconceituoso, seja racismo, homofobia ou qualquer outra forma de discriminação, mancham não apenas a reputação do autor, mas também podem ser associados à imagem da empresa onde ele trabalha.
Como proteger seu emprego
A prevenção é a melhor estratégia para evitar problemas. O bom senso deve guiar todas as interações online, mas algumas práticas ajudam a minimizar os riscos de uma demissão por justa causa. Veja algumas dicas importantes:
Não critique a empresa publicamente: se tiver alguma insatisfação, use os canais internos de comunicação, como o RH ou a ouvidoria, para resolver a questão.
Cuidado com o que você curte e compartilha: sua interação com conteúdos de terceiros também pode ser interpretada como um endosso àquela opinião.
Configure a privacidade de seus perfis: restrinja o acesso às suas publicações apenas para amigos e pessoas de confiança. Evite expor sua rotina e opiniões para um público desconhecido.
Evite ofensas e provocações: nunca use as redes sociais para atacar colegas, chefes ou a própria companhia. Um desabafo de momento pode ter consequências permanentes.
Conheça o código de conduta: muitas empresas possuem políticas claras sobre o comportamento esperado dos funcionários, inclusive no ambiente digital. Leia o documento e siga as orientações.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.