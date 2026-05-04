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O Brasil está preparado para uma guerra nuclear? Entenda os protocolos

Saiba o que dizem os planos de defesa do país e qual a capacidade de resposta das Forças Armadas diante de uma ameaça de nível global

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
04/05/2026 15:53

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O Brasil está preparado para uma guerra nuclear? Entenda os protocolos
Forças Armadas brasileiras intensificam treinamentos para cenários de guerra química, biológica e nuclear em exercício conjunto. crédito: EsIE/ Cb Gomes Oliveira

Diante de um cenário global de instabilidade, as Forças Armadas brasileiras intensificam sua preparação para ameaças de alto impacto. A Força Aérea Brasileira (FAB), em conjunto com a Marinha e o Exército, tem conduzido treinamentos militares focados em cenários de guerra nuclear, biológica e química. A operação busca aprimorar a capacidade de resposta do país a ataques de natureza extrema.

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O treinamento, conhecido como Exercício Conjunto de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (DQBRN), não se limita a simulações teóricas. As tropas praticam ações de descontaminação de pessoal, equipamentos e áreas afetadas, além de testar protocolos de evacuação e atendimento a vítimas. O objetivo é garantir que as três forças atuem de maneira coordenada e eficiente em uma situação de crise.

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Essa preparação ocorre dentro de um contexto claro da política de defesa nacional. O Brasil é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e sua Constituição prega a solução pacífica dos conflitos. Portanto, a estratégia militar do país não prevê o uso de armas nucleares como instrumento de ataque, mas sim a construção de uma sólida capacidade de defesa e resposta para proteger seu território e população.

Qual é o plano de defesa do Brasil?

O plano de defesa brasileiro em caso de uma ameaça nuclear se concentra na mitigação dos danos e na proteção da população civil. A doutrina militar prioriza a defesa do espaço aéreo para impedir a entrada de mísseis ou aeronaves hostis. Caças modernos, como o F-39 Gripen, são a principal linha de defesa para interceptar ameaças antes que atinjam o alvo.

Em paralelo, os protocolos de defesa civil seriam ativados em todo o território nacional. Esses planos envolvem a evacuação de áreas consideradas estratégicas e a coordenação de abrigos públicos para proteger os cidadãos. A comunicação com a população e a gestão de recursos essenciais, como água e alimentos, também são componentes cruciais dessa estratégia de resposta.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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