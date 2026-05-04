O Brasil está preparado para uma guerra nuclear? Entenda os protocolos
Saiba o que dizem os planos de defesa do país e qual a capacidade de resposta das Forças Armadas diante de uma ameaça de nível global
compartilheSIGA
Diante de um cenário global de instabilidade, as Forças Armadas brasileiras intensificam sua preparação para ameaças de alto impacto. A Força Aérea Brasileira (FAB), em conjunto com a Marinha e o Exército, tem conduzido treinamentos militares focados em cenários de guerra nuclear, biológica e química. A operação busca aprimorar a capacidade de resposta do país a ataques de natureza extrema.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O treinamento, conhecido como Exercício Conjunto de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (DQBRN), não se limita a simulações teóricas. As tropas praticam ações de descontaminação de pessoal, equipamentos e áreas afetadas, além de testar protocolos de evacuação e atendimento a vítimas. O objetivo é garantir que as três forças atuem de maneira coordenada e eficiente em uma situação de crise.
Leia Mais
O que se sabe sobre o avião dos EUA sem identificação que pousou no RS e SP
Brasil tenta ratificar Tratado de Proibição das Armas Nucleares
UFMG e bombeiros se unem para criação de pós-graduação em desastres
Essa preparação ocorre dentro de um contexto claro da política de defesa nacional. O Brasil é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e sua Constituição prega a solução pacífica dos conflitos. Portanto, a estratégia militar do país não prevê o uso de armas nucleares como instrumento de ataque, mas sim a construção de uma sólida capacidade de defesa e resposta para proteger seu território e população.
Qual é o plano de defesa do Brasil?
O plano de defesa brasileiro em caso de uma ameaça nuclear se concentra na mitigação dos danos e na proteção da população civil. A doutrina militar prioriza a defesa do espaço aéreo para impedir a entrada de mísseis ou aeronaves hostis. Caças modernos, como o F-39 Gripen, são a principal linha de defesa para interceptar ameaças antes que atinjam o alvo.
Em paralelo, os protocolos de defesa civil seriam ativados em todo o território nacional. Esses planos envolvem a evacuação de áreas consideradas estratégicas e a coordenação de abrigos públicos para proteger os cidadãos. A comunicação com a população e a gestão de recursos essenciais, como água e alimentos, também são componentes cruciais dessa estratégia de resposta.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.