Além do Tomorrowland: 5 grandes festivais de música eletrônica no Brasil

Embora o Tomorrowland não tenha edição prevista no Brasil em 2026, os fãs de música eletrônica não precisam se preocupar: o país segue com um calendário robusto de festivais e prova que a cena nacional vai muito além de um único grande evento.

Com propostas que vão de celebrações de ano novo na praia a eventos urbanos de um dia, a diversidade de experiências sonoras e visuais é imensa. Conheça cinco grandes festivais de música eletrônica que se destacam no cenário nacional e oferecem estruturas e line-ups de peso.

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Universo Paralello

Realizado a cada dois anos durante o Réveillon na praia de Pratigi, na Bahia, o Universo Paralello é mais do que um festival: é uma experiência de imersão. Com duração de vários dias, o evento oferece múltiplas pistas que passeiam por diversas vertentes da música eletrônica, além de espaços para arte, cultura e práticas de bem-estar. Sua atmosfera única o transforma em um ponto de encontro de diferentes tribos.

XXXPerience Festival

Com mais de duas décadas de história, o XXXPerience é um dos pioneiros e mais icônicos festivais do Brasil. Conhecido por suas edições temáticas e uma produção visual grandiosa, o evento já passou por diversas cidades e se consolidou como uma referência. O festival é famoso por entregar um "mundo mágico" aos seus frequentadores, combinando diferentes estilos de música eletrônica em palcos grandiosos. O festival aconteceu no dia 25 de abril de 2026 e até o momento, não há datas oficiais da edição 2027 divulgadas.

Só Track Boa

Criado pelo DJ e produtor Vintage Culture, o Só Track Boa se tornou um fenômeno nacional. Com foco principalmente no house e em suas vertentes, o festival percorre o país com edições em capitais como São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. O evento é conhecido pela energia contagiante do público e por apresentar um line-up que mescla grandes nomes internacionais com os principais talentos do cenário brasileiro. Em 2026, acontece nos dias 5 e 6 de junho, Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Warung Day Festival

Nascido do famoso Warung Beach Club, considerado um dos "templos" da música eletrônica mundial, o Warung Day Festival leva a Curitiba a atmosfera do clube catarinense. Realizado anualmente na Pedreira Paulo Leminski, o evento de um dia é dedicado ao techno e ao house, apresentando DJs aclamados em uma locação com visual impressionante. A curadoria musical é seu grande diferencial. Neste ano, aconteceu no dia 2 de maio e a previsão para 2027 é que também seja feito no início do mesmo mês.

Rock in Rio (Palco New Dance Order)

Embora não seja um festival exclusivamente eletrônico, o Rock in Rio solidificou seu espaço na cena com o palco New Dance Order. Totalmente dedicado ao gênero, ele apresenta um line-up robusto com estrelas globais e brasileiras, funcionando como um verdadeiro festival dentro do evento. A estrutura e a visibilidade que o palco oferece o colocam entre os mais relevantes do país para os fãs de batidas eletrônicas. Em 2026, os dias 7 de setembro e 12 de setembro vão contar com os artistas Fatboy Slim e Alok.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.