Taiwan: 5 lugares incríveis para conhecer na ilha além da tecnologia
De templos históricos a parques nacionais deslumbrantes; descubra os atrativos turísticos de um destino que vai muito além das fábricas de chips
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Frequentemente nos noticiários por sua liderança na indústria de semicondutores e por sua complexa posição geopolítica, Taiwan revela uma faceta surpreendente para quem se aventura por seu território. Além dos arranha-céus e das fábricas de alta tecnologia, a ilha oferece uma rica combinação de paisagens naturais deslumbrantes, templos seculares e uma cultura vibrante que merece ser explorada.
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Para quem busca conhecer essa outra identidade taiwanesa, há roteiros que vão muito além da capital, Taipei. De montanhas imponentes a vilarejos charmosos, a ilha guarda tesouros que cativam qualquer viajante. Conheça cinco lugares incríveis que mostram por que Taiwan é um destino turístico completo.
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Parque Nacional de Taroko
Localizado na costa leste, o Parque Nacional de Taroko é famoso por seu desfiladeiro de mármore, esculpido ao longo de milhões de anos pelo rio Liwu. As estradas sinuosas oferecem vistas espetaculares de penhascos, túneis e pontes suspensas. As trilhas levam a santuários escondidos, como o Templo da Primavera Eterna, e a paisagens de tirar o fôlego.
Lago Sol e Lua
Considerado o maior corpo de água de Taiwan, o Lago Sol e Lua é uma joia cravada entre as montanhas da região central. Suas águas calmas e azuladas são ideais para passeios de barco e caiaque. Uma das melhores formas de explorar a área é alugando uma bicicleta e percorrendo uma das ciclovias mais bonitas do mundo, que contorna todo o lago.
Jiufen
Este antigo vilarejo de mineração de ouro parece ter saído de um conto de fadas. Suas ruas estreitas e íngremes são repletas de lanternas vermelhas, casas de chá tradicionais e barracas de comida de rua. A atmosfera nostálgica de Jiufen se tornou mundialmente famosa por, supostamente, ter inspirado o cenário do filme de animação “A Viagem de Chihiro”.
Alishan
A região montanhosa de Alishan é conhecida por suas florestas de ciprestes milenares e pelo espetáculo do nascer do sol acima de um mar de nuvens. Para chegar lá, uma das experiências mais marcantes é pegar a histórica Ferrovia da Floresta de Alishan, uma viagem cênica que serpenteia pelas montanhas e oferece vistas inesquecíveis.
Parque Nacional de Kenting
No extremo sul da ilha, o Parque Nacional de Kenting revela um lado tropical de Taiwan. Com praias de areia branca, águas cristalinas e recifes de coral, é o destino perfeito para quem gosta de sol e mar. Atividades como mergulho, surfe e trilhas costeiras atraem visitantes que buscam relaxar e aproveitar a natureza exuberante.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.