A ciência contra o crime: como a balística forense soluciona casos de tiro

Quando um disparo acontece, a perícia técnica inicia uma busca minuciosa por vestígios que podem desvendar o crime. Um único projétil ou estojo de munição encontrado na cena é capaz de contar uma história detalhada, funcionando como uma espécie de "impressão digital" da arma que o disparou. Essa análise, conhecida como balística forense, é uma ferramenta fundamental para a investigação policial.

Cada arma de fogo possui características únicas, que são transferidas para a munição no momento do tiro. Ao passar pelo cano, o projétil adquire marcas microscópicas, chamadas de estrias, que correspondem às imperfeições internas da arma. Da mesma forma, o estojo, que é a cápsula que abriga a pólvora e o projétil, recebe marcas específicas do percutor, do extrator e do ejetor.

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Como funciona a comparação

O trabalho do perito começa no laboratório, com o uso de um microscópio de comparação. Este equipamento permite analisar, lado a lado, o projétil ou estojo encontrado na cena do crime e um outro obtido a partir de um disparo de teste com uma arma suspeita. Se as microrranhuras forem idênticas, a correspondência é confirmada.

Essa comparação é tão precisa que pode determinar se diferentes crimes foram cometidos com o mesmo armamento, mesmo que a arma em si nunca seja encontrada. Os dados coletados alimentam bancos de dados, como o Banco Nacional de Perfis Balísticos (BNPB), que cruzam informações de ocorrências em todo o país.

A tecnologia não apenas aponta culpados. A balística forense também é capaz de inocentar suspeitos, provando que uma determinada arma não foi a utilizada em um crime. A análise científica oferece uma prova material robusta, que se sobrepõe a depoimentos e outras evidências menos concretas.

Dessa forma, a ciência transforma pequenos fragmentos de metal em peças-chave para solucionar investigações complexas. O estudo detalhado de um projétil pode conectar uma série de delitos ou simplesmente esclarecer a dinâmica de um evento violento, trazendo respostas que seriam impossíveis de obter de outra maneira.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.