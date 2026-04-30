Além da urgência: conheça outros serviços oferecidos pelas UPAs de BH

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Belo Horizonte, que somam nove unidades distribuídas por todas as regiões da cidade, são amplamente conhecidas pelo socorro em casos de urgência, mas seus serviços vão muito além. Muitos moradores da capital desconhecem que podem encontrar nessas unidades uma série de atendimentos para problemas de saúde do dia a dia, sem precisar recorrer a um hospital.

Essa variedade de serviços ajuda a desafogar outras unidades da rede de saúde e garante que a população receba o cuidado necessário de forma mais ágil. Saber o que cada UPA oferece pode economizar tempo e garantir o tratamento correto para cada situação.

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O que a UPA oferece além da urgência?

As UPAs são preparadas para lidar com quadros de complexidade intermediária, ou seja, situações que precisam de atenção rápida, mas não necessariamente de uma internação hospitalar. Ao chegar, o paciente passa por uma triagem com classificação de risco, que prioriza o atendimento dos casos mais graves. É importante ressaltar que os serviços disponíveis podem variar entre as diferentes unidades.

Entre os principais serviços disponíveis, destacam-se:

Consultas médicas: para casos agudos como febre alta, dores intensas, crises de pressão, vômitos e diarreia.

Exames laboratoriais: testes rápidos para diversas condições, incluindo exames de sangue, urina e glicemia.

Exames de imagem: as unidades contam com equipamentos de raio-X para investigar fraturas, torções e problemas respiratórios.

Procedimentos simples: realização de suturas em cortes, curativos, drenagem de abscessos e administração de medicamentos intravenosos ou inalatórios (nebulização).

Observação clínica: pacientes podem permanecer em leitos de observação para acompanhamento do quadro clínico antes de uma possível alta ou transferência para um hospital.

UPA ou posto de saúde?

É fundamental entender a diferença entre o atendimento na UPA e no centro de saúde (posto de saúde). A escolha correta agiliza o seu atendimento e o de outras pessoas. Lembre-se que as UPAs funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, enquanto os postos de saúde têm horário de funcionamento comercial. Procure o centro de saúde para situações que não são urgentes.

Isso inclui consultas de rotina, acompanhamento de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, troca de receitas, aplicação de vacinas e cuidados pré-natais. O posto de saúde é a porta de entrada para o sistema e foca na prevenção e no cuidado contínuo.

Já a UPA deve ser procurada em casos como quedas com torção ou fratura, febre alta persistente, cortes profundos, dores fortes no peito e dificuldade para respirar. Pense na UPA como um meio-termo, essencial para estabilizar o paciente antes que o quadro se agrave.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.