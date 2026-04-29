Voto jovem: as oscilações no alistamento de 16 e 17 anos no Brasil

O número de eleitores com 16 e 17 anos, para quem o voto é facultativo, apresenta oscilações significativas a cada ciclo eleitoral, mas dados recentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indicam uma recuperação no engajamento. Embora seja comum uma queda no alistamento em anos de eleições municipais comparado às gerais, o pleito de 2024 registrou 1,8 milhão de jovens eleitores, um aumento de 78% em relação a 2020. Além disso, dados de dezembro de 2024 mostram um crescimento de 133,5% no alistamento de jovens de 16 anos e de 19% para os de 17 anos em comparação ao ano anterior.

Apesar da recuperação, o desafio de engajar plenamente a juventude persiste. O cenário reflete uma combinação de fatores que vão desde a desilusão com a política tradicional até a mudança na forma como as novas gerações se engajam com as causas sociais. Muitos jovens sentem que o sistema político atual não representa seus interesses e preferem manifestar suas opiniões em outras esferas, como as redes sociais.

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Outro ponto importante é a percepção de que o voto tem pouco impacto prático na resolução dos problemas que mais os afetam, como a crise climática, o acesso à educação de qualidade e as oportunidades no mercado de trabalho. Essa sensação de distanciamento entre as pautas prioritárias da juventude e a agenda dos governantes contribui para a apatia eleitoral em parte desse público.

As consequências da baixa participação

A participação irregular do eleitorado jovem tem um impacto direto no debate democrático. Com menos representantes dessa faixa etária nas urnas, as políticas públicas tendem a refletir menos as necessidades e os anseios das futuras gerações. A renovação de ideias no cenário político também fica comprometida, mantendo o foco em pautas que nem sempre dialogam com os desafios do século XXI.

A participação eleitoral é um dos principais instrumentos para a construção de uma sociedade mais justa e representativa. Quando os jovens se abstêm de votar, eles abrem mão de influenciar diretamente as decisões que moldarão seu próprio futuro. O desinteresse hoje pode significar a ausência de vozes que defendam temas cruciais para o desenvolvimento do país nos próximos anos.

O prazo final para a emissão de novos títulos e a regularização de pendências com a Justiça Eleitoral é 6 de maio de 2026, o que torna o incentivo à participação ainda mais urgente. A não participação desses novos eleitores, apesar dos números em crescimento, pode reforçar um ciclo de exclusão política, onde um grupo demográfico fundamental para a inovação e o progresso social acaba tendo sua voz diminuída nas urnas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.