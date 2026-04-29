Além da Selic: 5 taxas que você paga no dia a dia e não percebe

Enquanto as discussões sobre a taxa Selic dominam o noticiário econômico, outras cobranças, muitas vezes discretas, impactam diretamente o orçamento dos brasileiros todos os dias. Essas taxas estão embutidas em contas de consumo, compras com cartão e até mesmo em serviços básicos, passando despercebidas pela maioria das pessoas.

Compreender quais são esses encargos e como eles funcionam é o primeiro passo para ter um controle maior sobre as próprias finanças e evitar surpresas no final do mês. Muitas dessas cobranças são legítimas e financiam serviços essenciais, mas conhecê-las ajuda a tomar decisões de consumo mais conscientes.

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Conheça 5 taxas que afetam seu bolso

1. Contribuição de Iluminação Pública (CIP)

Presente na conta de luz, a CIP (ou Cosip, em alguns municípios) é um valor destinado à prefeitura para custear a manutenção, melhoria e expansão da rede de iluminação das ruas, praças e outros espaços públicos. O valor varia de acordo com a cidade e a faixa de consumo de energia elétrica de cada residência.

2. Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)

Este é um imposto federal que incide sobre diversas operações financeiras, como empréstimos, financiamentos, operações de câmbio e seguros. Uma de suas aplicações mais comuns é nas compras internacionais com cartão de crédito, cuja alíquota está em processo de redução gradual e será zerada em 2028. A alíquota varia conforme a natureza da transação, impactando diretamente o custo final de muitas operações.

3. Taxa de conveniência

Muito comum na compra de ingressos para shows, cinema e eventos esportivos pela internet, a taxa de conveniência é cobrada pela comodidade de adquirir o bilhete sem sair de casa. Geralmente, corresponde a um percentual sobre o valor do ingresso para remunerar a empresa que opera a plataforma de vendas online. É importante notar que não existe uma regulamentação federal que estabeleça um teto para essa cobrança.

4. Taxa de serviço em bares e restaurantes

Embora seja amplamente conhecida como os "10% do garçom", essa cobrança não é um imposto, mas uma sugestão de gorjeta pelo atendimento. Conforme estabelecido pela Lei nº 13.419/2017 (Lei da Gorjeta), seu pagamento é opcional. O consumidor tem o direito de decidir se quer ou não pagar o valor, que deve ser claramente discriminado na conta ou na nota fiscal.

5. Taxa de manutenção de conta

Muitos bancos cobram uma tarifa mensal pela manutenção de uma conta corrente, referente a um pacote de serviços que inclui um número limitado de saques, transferências e extratos. No entanto, conforme regulamentação do Banco Central, todas as instituições financeiras são obrigadas a oferecer gratuitamente um conjunto de serviços essenciais. Essa modalidade inclui um cartão de débito e um número mínimo de saques, consultas e transferências por mês, representando uma alternativa para eliminar custos bancários.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.