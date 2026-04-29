5 alternativas seguras de xaropes para tosse liberados pela Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, em abril de 2026, a retirada do mercado de todos os xaropes para tosse que contêm clobutinol. A decisão foi motivada pela descoberta de que a substância pode causar arritmias cardíacas graves, um risco considerável para a saúde dos usuários. Com a proibição, muitas pessoas buscam alternativas seguras para aliviar o sintoma.

A tosse é um reflexo natural do corpo para limpar as vias aéreas, mas pode ser seca e irritativa ou produtiva, com catarro. Para cada tipo, existe um tratamento mais adequado. Felizmente, o mercado farmacêutico oferece diversas opções de medicamentos eficazes e com registro na Anvisa, que não apresentam os mesmos riscos associados ao clobutinol.

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É fundamental, no entanto, evitar a automedicação e sempre consultar um médico ou farmacêutico antes de iniciar qualquer tratamento, especialmente para crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. O profissional poderá indicar o princípio ativo e a dosagem correta para cada caso.

Opções de xaropes seguros liberados pela Anvisa

Para quem precisa de uma solução para o alívio da tosse, listamos cinco princípios ativos encontrados em xaropes seguros e aprovados pela agência reguladora. Confira as alternativas disponíveis nas farmácias.

Dextrometorfano: indicado para o alívio da tosse seca e irritativa, sem catarro. Esse componente atua diretamente no centro da tosse no cérebro, diminuindo a frequência e a intensidade do sintoma, o que proporciona alívio principalmente durante a noite.

Ambroxol: ideal para a tosse produtiva, aquela com presença de muco. O ambroxol é um expectorante e mucolítico, ou seja, ajuda a fluidificar o catarro, tornando-o menos espesso e mais fácil de ser eliminado pelas vias respiratórias.

Carbocisteína: assim como o ambroxol, a carbocisteína é uma excelente opção para a tosse com secreção. Sua ação fluidifica o muco, facilitando a expectoração e a limpeza dos brônquios, o que melhora a respiração.

Dropropizina: é um sedativo da tosse de ação periférica, eficaz contra a tosse seca e persistente. Por não atuar diretamente no sistema nervoso central, apresenta menos efeitos colaterais, como sonolência, sendo uma alternativa segura.

Hedera helix: um extrato de planta com ação comprovada, este ativo é usado em xaropes fitoterápicos. Possui efeito mucolítico e broncodilatador, ajudando a aliviar tanto a tosse seca quanto a produtiva, além de auxiliar na expectoração. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.