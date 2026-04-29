Pedido de refúgio no Brasil: como funciona e quais os critérios?

O caso de uma família egípcia — composta por pai, mãe grávida e dois filhos — retida há mais de duas semanas no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, trouxe à tona o debate sobre o processo de refúgio no Brasil. A família, que chegou com vistos de turismo, foi impedida de entrar no país, uma situação que expõe os desafios enfrentados por quem busca proteção em território nacional.

É crucial entender que a família não teve seu pedido de refúgio negado, mas sim sua entrada no Brasil barrada com base em uma portaria de 2019 que permite classificar uma pessoa como "perigosa". Essa distinção entre impedimento de entrada e o processo de análise de refúgio é fundamental para compreender o cenário.

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O processo de refúgio em si é regulado pela Lei nº 9.474/97, que define os critérios para o reconhecimento da condição de refugiado. A legislação se alinha a tratados internacionais e garante a proteção a quem foge de seu país por razões específicas.

Quem tem direito ao refúgio?

A lei brasileira considera refugiado todo indivíduo que sofre perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas. A definição também se estende a pessoas obrigadas a deixar seu país de origem devido a uma grave e generalizada violação de direitos humanos.

É importante destacar que a solicitação de refúgio é um direito. Qualquer pessoa que chegue a uma fronteira brasileira, seja por terra, mar ou ar, pode manifestar a intenção de pedir proteção ao Estado.

Como solicitar o refúgio passo a passo

Manifestação na fronteira: Ao chegar ao Brasil, o interessado deve procurar a Polícia Federal ou outra autoridade migratória e expressar seu desejo de solicitar refúgio. É nesse momento que o processo tem início formal. Solicitação formal: Em seguida, é preciso preencher um formulário online no Sistema do Comitê Nacional para os Refugiados (Sisconare). A pessoa recebe um protocolo provisório, que serve como documento de identidade e garante a permanência legal no país até a decisão final. Documentos e direitos: Com o protocolo, o solicitante pode obter CPF e Carteira de Trabalho Digital, o que lhe dá o direito de trabalhar legalmente. Também passa a ter acesso a serviços públicos, como saúde e educação, da mesma forma que qualquer cidadão brasileiro. Entrevista: A etapa seguinte é uma entrevista pessoal com um representante do Conare. Nela, o solicitante tem a oportunidade de detalhar os motivos que o levaram a deixar seu país e justificar seu pedido de proteção. Decisão: Com base no formulário, nos documentos apresentados e na entrevista, o comitê analisa o caso e decide pela concessão ou não do refúgio. Se o pedido for negado, ainda é possível recorrer da decisão.

Contudo, como ilustra o caso da família egípcia, podem ocorrer situações de impedimento de entrada na fronteira, antes mesmo que o indivíduo consiga formalizar seu pedido. Nessas circunstâncias, a questão envolve o controle migratório e o princípio da não-devolução, que protege refugiados de serem enviados de volta para locais onde sua vida esteja em risco.

Um dos principais desafios do sistema é o tempo de espera. O alto volume de pedidos pode sobrecarregar a estrutura de análise, prolongando a incerteza para os solicitantes por meses ou até anos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.