Kit praia perfeito: 10 itens essenciais que não podem faltar na bolsa
Ir à praia bem preparado faz toda a diferença; confira uma lista de objetos úteis, desde protetor solar a gadgets, para garantir conforto e diversão
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Organizar um dia de praia perfeito vai muito além de escolher o destino certo no mapa. A chave para aproveitar o sol e o mar sem imprevistos está na preparação da bolsa. Reunir os itens certos garante não apenas a proteção contra o sol, mas também o conforto e a diversão durante todo o passeio.
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Desde os cuidados básicos com a pele até pequenos gadgets que facilitam a vida na areia, uma lista bem pensada transforma a experiência. Com os objetos adequados, é possível evitar perrengues comuns, como queimaduras solares, desidratação ou o tédio em dias de pouco movimento.
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Confira uma seleção com dez itens essenciais para montar o kit de praia ideal e garantir que nada atrapalhe seu descanso.
Protetor solar corporal e facial
Item indispensável em qualquer estação. A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda um fator de proteção solar (FPS) de no mínimo 30. Lembre-se de aplicar o produto de forma generosa e reaplicar a cada duas horas ou sempre que sair da água.
Canga ou toalha grande
A canga é versátil e ocupa pouco espaço, servindo tanto para deitar na areia quanto para se secar. Uma toalha de microfibra também é uma ótima opção, pois seca mais rápido que as de algodão.
Garrafa de água reutilizável
Manter-se hidratado é fundamental. Uma garrafa térmica ajuda a conservar a água fresca por mais tempo, mesmo sob o sol forte, além de ser uma escolha mais sustentável.
Carregador portátil (power bank)
Para quem não dispensa o celular para ouvir música, tirar fotos ou se comunicar, ter um carregador portátil na bolsa evita que a bateria acabe no meio do dia.
Chapéu ou boné
Acessórios como chapéus de abas largas ou bonés são cruciais para proteger o rosto, o couro cabeludo e os olhos da exposição direta ao sol, complementando a ação do protetor solar.
Caixa de som Bluetooth
Uma pequena caixa de som portátil pode animar o ambiente, mas é importante ter bom senso e manter o volume em um nível que não incomode as outras pessoas ao redor.
Bolsa impermeável para eletrônicos
Um saquinho ou bolsa à prova d'água protege celular, chaves e dinheiro da areia e de possíveis acidentes com água, garantindo a segurança dos seus pertences mais importantes.
Lanches práticos e leves
Levar frutas, mix de castanhas ou sanduíches naturais ajuda a economizar e a evitar alimentos pesados. São opções que fornecem energia sem causar desconforto.
Óculos de sol com proteção UV
Além de um item de estilo, os óculos de sol são essenciais para a saúde dos olhos. Certifique-se de que as lentes oferecem proteção contra os raios ultravioleta (UVA e UVB).
Protetor labial com FPS
Os lábios também sofrem com a exposição solar e podem ficar ressecados ou queimados. Um protetor labial com fator de proteção solar evita esse problema e mantém a hidratação.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.