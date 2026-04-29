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Kit praia perfeito: 10 itens essenciais que não podem faltar na bolsa

Ir à praia bem preparado faz toda a diferença; confira uma lista de objetos úteis, desde protetor solar a gadgets, para garantir conforto e diversão

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
29/04/2026 09:59

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Kit praia perfeito: 10 itens essenciais que não podem faltar na bolsa
A preparação da bolsa de praia com os itens essenciais garante conforto e proteção para aproveitar o dia sem imprevistos. crédito: Pexels/ Giovanna Kamimura

Organizar um dia de praia perfeito vai muito além de escolher o destino certo no mapa. A chave para aproveitar o sol e o mar sem imprevistos está na preparação da bolsa. Reunir os itens certos garante não apenas a proteção contra o sol, mas também o conforto e a diversão durante todo o passeio.

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Desde os cuidados básicos com a pele até pequenos gadgets que facilitam a vida na areia, uma lista bem pensada transforma a experiência. Com os objetos adequados, é possível evitar perrengues comuns, como queimaduras solares, desidratação ou o tédio em dias de pouco movimento.

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Confira uma seleção com dez itens essenciais para montar o kit de praia ideal e garantir que nada atrapalhe seu descanso.

  1. Protetor solar corporal e facial
    Item indispensável em qualquer estação. A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda um fator de proteção solar (FPS) de no mínimo 30. Lembre-se de aplicar o produto de forma generosa e reaplicar a cada duas horas ou sempre que sair da água.

  2. Canga ou toalha grande
    A canga é versátil e ocupa pouco espaço, servindo tanto para deitar na areia quanto para se secar. Uma toalha de microfibra também é uma ótima opção, pois seca mais rápido que as de algodão.

  3. Garrafa de água reutilizável
    Manter-se hidratado é fundamental. Uma garrafa térmica ajuda a conservar a água fresca por mais tempo, mesmo sob o sol forte, além de ser uma escolha mais sustentável.

  4. Carregador portátil (power bank)
    Para quem não dispensa o celular para ouvir música, tirar fotos ou se comunicar, ter um carregador portátil na bolsa evita que a bateria acabe no meio do dia.

  5. Chapéu ou boné
    Acessórios como chapéus de abas largas ou bonés são cruciais para proteger o rosto, o couro cabeludo e os olhos da exposição direta ao sol, complementando a ação do protetor solar.

  6. Caixa de som Bluetooth
    Uma pequena caixa de som portátil pode animar o ambiente, mas é importante ter bom senso e manter o volume em um nível que não incomode as outras pessoas ao redor.

  7. Bolsa impermeável para eletrônicos
    Um saquinho ou bolsa à prova d'água protege celular, chaves e dinheiro da areia e de possíveis acidentes com água, garantindo a segurança dos seus pertences mais importantes.

  8. Lanches práticos e leves
    Levar frutas, mix de castanhas ou sanduíches naturais ajuda a economizar e a evitar alimentos pesados. São opções que fornecem energia sem causar desconforto.

  9. Óculos de sol com proteção UV
    Além de um item de estilo, os óculos de sol são essenciais para a saúde dos olhos. Certifique-se de que as lentes oferecem proteção contra os raios ultravioleta (UVA e UVB).

  10. Protetor labial com FPS
    Os lábios também sofrem com a exposição solar e podem ficar ressecados ou queimados. Um protetor labial com fator de proteção solar evita esse problema e mantém a hidratação.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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