Quanto custa estudar medicina no Brasil? Veja o valor das mensalidades

O sonho de seguir a carreira médica no Brasil exige um planejamento financeiro robusto, especialmente para quem mira uma vaga em uma instituição particular. Com mensalidades que frequentemente ultrapassam os R$ 11 mil, o curso se destaca como um dos mais caros do ensino superior no país. O investimento total ao longo dos seis anos de formação pode facilmente superar o valor de um imóvel.

Os valores variam consideravelmente dependendo da instituição e da região. Em geral, as mensalidades partem de valores próximos a R$ 9 mil e podem ultrapassar os R$ 12 mil. Essa diferença de preço reflete fatores como a reputação da faculdade, a infraestrutura oferecida, a qualificação do corpo docente e a localização do campus.

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O custo elevado se justifica pela complexa estrutura que o curso de medicina demanda. Laboratórios equipados com tecnologia de ponta, hospitais-escola, convênios para internato e um corpo docente altamente especializado são investimentos pesados para as universidades. Além disso, a carga horária integral do curso praticamente impede que o estudante trabalhe, o que aumenta a dependência financeira.

Quanto custa a mensalidade de medicina?

Para dar uma dimensão real dos custos, fizemos um levantamento com valores aproximados das mensalidades em algumas das principais universidades privadas do país. É importante notar que os preços podem sofrer reajustes anuais. A lista abaixo serve como uma referência para quem está planejando essa jornada acadêmica:

Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein (SP): cerca de R$ 11.910

Universidade de Marília (Unimar - SP): cerca de R$ 12.800

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR - PR): varia de acordo com o Campus, ficando em cerca de R$ 13.300

Universidade Estácio de Sá (RJ): varia de acordo com o Campus, ficando em uma média de R$ 12.300

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (SP): cerca de R$ 11.780

*Valores de referência consultados em 2026. Recomenda-se consultar diretamente as instituições para informações atualizadas, pois os preços podem sofrer reajustes anuais.

Outros gastos para colocar na conta

A mensalidade é apenas o ponto de partida. O futuro médico precisa incluir no orçamento despesas com moradia, alimentação e transporte, que pesam bastante dependendo da cidade. Os materiais didáticos também representam um custo significativo ao longo do curso.

Jalecos, estetoscópios e outros equipamentos são necessários desde os primeiros semestres. Os livros técnicos da área de saúde, essenciais para o aprendizado, frequentemente ultrapassam a marca de R$ 500 por exemplar. Esses custos adicionais são parte essencial do planejamento financeiro de qualquer aspirante a médico.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.