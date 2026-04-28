Qual a diferença entre propina, corrupção, lobby e caixa dois?
Os termos aparecem sempre no noticiário, mas você sabe o que cada um significa? Veja a explicação dos conceitos e o que a lei diz sobre cada prática
Termos como propina, corrupção, lobby e caixa dois aparecem com frequência no noticiário, muitas vezes como sinônimos. Embora possam estar relacionados em um mesmo esquema, cada um descreve uma prática específica com consequências distintas perante a lei. Compreender o que cada conceito significa é essencial para interpretar corretamente as informações.
A corrupção é o ato de um funcionário público solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida para si ou outra pessoa, em troca de um ato de sua função. Quem oferece ou promete essa vantagem também comete o crime. É uma via de mão dupla, classificada como corrupção passiva (para quem recebe) e ativa (para quem oferece).
O que é a propina?
A propina é o termo popularmente usado para designar a vantagem indevida (dinheiro, bens ou benefícios) oferecida ou recebida no ato de corrupção. Em resumo, a propina é o suborno em si, o pagamento ilícito que alimenta o crime.
Lobby é diferente de corrupção?
Sim, são conceitos distintos. O lobby é a atividade de pressão exercida por grupos de interesse sobre representantes do poder público para influenciar decisões a seu favor. Quando feita de forma transparente, com argumentos e dados, a prática não é considerada crime. A atividade se torna ilegal quando envolve a oferta de vantagens indevidas, como a propina, caracterizando tráfico de influência ou corrupção.
E o caixa dois?
O caixa dois se refere a recursos financeiros, geralmente de campanha eleitoral, que não são declarados aos órgãos de fiscalização, como a Justiça Eleitoral. O dinheiro pode ter origem lícita, como doações permitidas por lei, ou ilícita, vindo de propinas. O crime está na ocultação desses valores, o que configura uma fraude contábil, eleitoral e fiscal, independentemente da origem dos fundos.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.