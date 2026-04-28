Salário dos professores: veja os estados que pagam acima do piso nacional

A carreira de professor na rede pública apresenta grandes variações salariais pelo Brasil. Enquanto o piso nacional serve como referência, alguns estados se destacam por oferecer remunerações iniciais bem acima do valor mínimo estabelecido. Este cenário reflete as diferentes políticas de valorização do magistério adotadas em cada região do país.

O piso salarial nacional do magistério é o valor mínimo que deve ser pago aos profissionais da educação básica pública. Em 2025, o piso foi reajustado para R$ 4.867,77 para uma jornada de 40 horas semanais, representando um aumento de 6,27% em relação ao ano anterior. O cálculo para o reajuste anual considera o Valor Anual por Aluno (VAAF) do Fundeb.

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Contudo, diversos governos estaduais optam por pagar salários superiores, como forma de atrair e reter talentos na área da educação. Esses valores mais altos costumam estar atrelados a planos de carreira mais estruturados e a maiores investimentos no setor, transformando a docência em uma opção profissional mais atrativa.

Estados que se destacam com salários acima do piso

A lista de estados que melhor remuneram seus professores em início de carreira inclui unidades federativas de diferentes regiões, mostrando que a valorização não está concentrada em um único polo econômico. Os exemplos abaixo consideram o vencimento básico para uma carga horária de 40 horas semanais.

Mato Grosso do Sul: O estado se destaca por oferecer um dos maiores salários iniciais do país para a categoria, com valores que superam significativamente o piso nacional.

Distrito Federal: A capital federal historicamente figura entre as unidades da federação que melhor remuneram seus educadores, com vencimentos básicos competitivos.

Maranhão: O estado nordestino também é conhecido por praticar salários acima do mínimo legal, como parte de uma política de valorização da carreira docente.

Roraima: Representando a região Norte, Roraima é outro estado que oferece remuneração inicial superior ao piso para os professores da rede estadual.

Por outro lado, a realidade é diferente em outras localidades. Alguns estados ainda enfrentam desafios para cumprir integralmente o piso nacional, seja por questões orçamentárias ou por disputas judiciais sobre a forma de cálculo e aplicação da lei.

Uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) reforçou a importância do piso, determinando que o valor mínimo também se aplica aos professores com contratos temporários. A medida amplia a proteção para uma parcela significativa dos educadores e busca equalizar as condições de trabalho na rede pública.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.