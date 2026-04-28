Quando procurar um defensor público? Conheça 5 situações comuns

A Defensoria Pública oferece assistência jurídica integral e gratuita para cidadãos que não têm condições financeiras de pagar por um advogado e pelas despesas de um processo judicial. Este serviço é um direito garantido pela Constituição e fundamental para que todos tenham acesso à justiça, independentemente da sua renda.

O trabalho do defensor público abrange diversas áreas do direito, atuando tanto na Justiça Estadual quanto na Federal, por meio da Defensoria Pública da União (DPU). Para ter direito ao atendimento, geralmente é necessário comprovar insuficiência de recursos. Os critérios de renda variam em cada estado e, mesmo quem está um pouco acima do limite, pode ser atendido após uma análise específica da sua situação.

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Entender em quais momentos esse profissional pode ser acionado é o primeiro passo para garantir seus direitos. Atualmente, muitas Defensorias oferecem atendimento virtual, facilitando o acesso ao serviço. A atuação vai muito além da defesa em processos criminais e pode resolver problemas comuns do dia a dia.

Quando o defensor público pode ajudar

O suporte jurídico gratuito é essencial em diversas situações. Conheça cinco casos comuns em que você pode procurar a Defensoria Pública:

1. Questões de família: uma das áreas de maior demanda. Defensores públicos atuam em casos de divórcio, dissolução de união estável, pedidos de pensão alimentícia, regulamentação de guarda e visita de filhos. Também auxiliam em processos de adoção e investigação de paternidade.

2. Defesa criminal: todo cidadão acusado de um crime tem direito à defesa. Se a pessoa não puder contratar um advogado particular, o Estado deve fornecer um defensor público para acompanhar todas as fases do processo, desde a delegacia até os tribunais superiores, garantindo um julgamento justo.

3. Direito à saúde: quando há recusa de atendimento, cirurgias, exames ou fornecimento de medicamentos de alto custo pelo sistema público de saúde (SUS) ou por planos de saúde, a Defensoria pode entrar com uma ação judicial para garantir o tratamento necessário.

4. Problemas de moradia: o serviço auxilia em questões como ações de despejo, reintegração de posse, regularização de imóveis (usucapião) e defesa em casos de cobranças abusivas de aluguel ou condomínio para a população de baixa renda.

5. Direito do consumidor: se você teve problemas com a compra de um produto, contratação de um serviço, cobranças indevidas ou nome negativado injustamente, e a empresa se recusa a resolver, o defensor público pode orientar e mover uma ação para buscar a reparação do dano.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.