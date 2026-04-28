O que é o 'efeito Stranger Things' que resgata músicas antigas

O fenômeno conhecido como "efeito Stranger Things" ganhou o mundo em 2022, quando "Running Up That Hill", de Kate Bush, voltou ao topo das paradas musicais 37 anos após seu lançamento. A canção, de 1985, foi impulsionada por seu papel central na quarta temporada da série da Netflix, alcançando o primeiro lugar no Reino Unido e a terceira posição na Billboard Hot 100 dos EUA, mostrando o poder da produção em resgatar clássicos para uma nova geração.

A fórmula é relativamente simples, mas extremamente eficaz. A série insere uma música do passado em um momento-chave da trama, geralmente associada a um personagem querido ou a uma cena de grande impacto emocional. Com isso, milhões de espectadores, muitos dos quais nunca tinham ouvido a canção, são expostos a ela em um contexto poderoso.

O passo seguinte acontece nas plataformas digitais. O público, especialmente o mais jovem, imediatamente busca a música em serviços como Spotify e Apple Music. Ao mesmo tempo, a faixa vira trilha sonora de milhares de vídeos em redes sociais como TikTok e Instagram, o que amplifica seu alcance de forma exponencial. Em pouco tempo, os números de streaming disparam e a canção entra nas paradas de sucesso globais.

O que torna o "efeito Stranger Things" tão potente é a combinação de nostalgia com descoberta. Para o público mais velho, é uma chance de revisitar um sucesso do passado. Para os mais novos, é a apresentação de uma faixa inédita que, graças à série, já nasce com uma forte carga emocional.

Outros sucessos resgatados pela série

O caso de Kate Bush foi o mais emblemático, mas não o único. Na mesma temporada, a banda Metallica viu sua música "Master of Puppets", de 1986, entrar pela primeira vez na Billboard Hot 100, a principal parada dos Estados Unidos. O feito ocorreu após a canção ser usada em uma cena heroica do personagem Eddie Munson.

Voltando para a primeira temporada, a música "Should I Stay or Should I Go", da banda The Clash, se tornou um elemento fundamental da história de Will Byers. A canção funcionava como um elo de comunicação entre ele e sua mãe enquanto estava preso no Mundo Invertido, e seu sucesso foi reavivado entre os fãs da série.

Essa estratégia curatorial transformou a trilha sonora de "Stranger Things" em uma verdadeira máquina do tempo musical. A série não apenas usa as canções como pano de fundo para ambientar a década de 1980, mas as integra à narrativa, garantindo que clássicos do passado continuem a conquistar novos ouvintes e a dominar as paradas de sucesso.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.