Como funciona a logística de um navio cargueiro para abastecer o país
Dos portos às prateleiras dos supermercados; entenda o complexo caminho que os produtos percorrem em gigantescos navios para chegar até você
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Milhares de contêineres coloridos, empilhados como peças de um jogo gigante, cruzam os oceanos todos os dias a bordo de navios cargueiros. Dentro deles, uma variedade imensa de produtos que abastecem o país: de eletrônicos e roupas a alimentos e peças automotivas. Essa complexa operação logística garante que itens fabricados do outro lado do mundo cheguem às prateleiras dos comércios locais.
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O processo é uma verdadeira engrenagem que conecta produção, transporte e consumo em escala global. Tudo começa muito antes de o navio zarpar, com um planejamento minucioso que define as rotas mais eficientes, o consumo de combustível e a disposição da carga.
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A organização da carga
A arrumação dos contêineres no navio não é aleatória. Ela funciona como um quebra-cabeça estratégico. Cargas mais pesadas são posicionadas na parte inferior para garantir a estabilidade da embarcação. Já os contêineres que serão descarregados nos primeiros portos de parada ficam em locais de fácil acesso, otimizando o tempo de operação.
Produtos que exigem condições especiais, como alimentos congelados, são transportados em contêineres refrigerados, conhecidos como reefers. Eles são conectados ao sistema de energia do navio para manter a temperatura constante durante toda a viagem, que pode durar semanas.
A chegada ao porto
Quando o navio se aproxima da costa brasileira, a operação portuária começa. Práticos, que são profissionais com profundo conhecimento da região, sobem a bordo para guiar o comandante nas manobras de atracação. Rebocadores auxiliam o gigante a encostar no cais com segurança.
Com o navio atracado, guindastes gigantes, chamados de portêineres, entram em ação. Cada um deles é capaz de mover um contêiner de dezenas de toneladas em poucos minutos. A carga é desembarcada e organizada no pátio do terminal, onde passa pela fiscalização da Receita Federal.
Após a liberação, os contêineres são carregados em caminhões ou trens. É o início da etapa terrestre da jornada. A mercadoria segue para centros de distribuição, onde é separada e enviada para diferentes varejistas em todo o país. É a fase final que garante que o produto que viajou o mundo esteja disponível na prateleira, pronto para o consumo.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.