5 marcas de celular da China que você talvez não conheça e valem a pena

O mercado de celulares da China é dinâmico e passa por mudanças frequentes, indo muito além das gigantes Xiaomi e Huawei. Várias marcas vêm ganhando espaço no cenário global, inclusive no Brasil, ao oferecer aparelhos que combinam tecnologia avançada com preços competitivos. Conhecer essas alternativas pode ser uma ótima chance de encontrar um smartphone com excelente custo-benefício.

Essas empresas investem em nichos específicos, como fotografia de alta qualidade, desempenho para jogos ou baterias de longa duração, muitas vezes superando concorrentes mais famosos em alguns quesitos. Para quem busca um novo aparelho, explorar essas opções pode revelar o dispositivo ideal para suas necessidades sem pesar no bolso.

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Marcas de celular da China que valem a pena

Realme

A Realme nasceu como uma subsidiária da Oppo em 2018 e, após um período de relativa independência, voltou a ser integrada como submarca da Oppo em janeiro de 2026 para compartilhar recursos e reduzir custos. Seu foco continua sendo o público jovem, com aparelhos de design moderno e especificações que priorizam o desempenho, especialmente em jogos. A marca se destaca por entregar uma experiência fluida sem custar tanto quanto os modelos de topo de linha.

Oppo

Parte do conglomerado BBK Electronics, o mesmo grupo da OnePlus, a Oppo é conhecida por sua inovação. A empresa frequentemente introduz tecnologias de carregamento ultrarrápido e investe pesado em sistemas de câmera. Seus modelos costumam ter um acabamento mais refinado, competindo em um segmento um pouco acima da Realme.

Jovi

Também integrante do grupo BBK, a Jovi disputa a atenção dos consumidores que buscam fotografia de alta qualidade. Seus smartphones são desenvolvidos com foco nos sensores de câmera e no software de processamento de imagem. Além disso, a marca aposta em design elegante e telas com cores vibrantes para se diferenciar.

Tecno

A Tecno é uma força em mercados emergentes, como África e América Latina. A marca adota uma estratégia de preços agressiva, oferecendo celulares com baterias de longa duração e telas grandes por valores bem acessíveis. É uma opção para quem precisa de um aparelho funcional para o dia a dia sem gastar muito.

Infinix

Irmã da Tecno, a Infinix também mira no custo-benefício, mas com um apelo voltado para o entretenimento. Seus dispositivos geralmente trazem processadores adequados para jogos, sistemas de som estéreo e um visual mais arrojado. A proposta é entregar uma experiência multimídia completa por um preço justo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.