Os 5 filmes com Tom Hanks que todo mundo deveria assistir ao menos uma vez

Poucos atores conseguem transitar com tanta maestria entre o drama e a comédia como Tom Hanks. Ao longo de décadas, ele construiu um legado de personagens inesquecíveis que marcaram gerações de espectadores em todo o mundo. Sua habilidade de entregar performances genuínas e emocionantes o transformou em um verdadeiro tesouro de Hollywood.

De um contador de histórias ingênuo a um homem isolado em uma ilha, sua versatilidade é o que o torna um gigante do cinema. Para celebrar sua carreira, selecionamos cinco clássicos que são indispensáveis para entender por que ele é um dos nomes mais respeitados da indústria cinematográfica.

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Forrest Gump: O Contador de Histórias (1994)

Neste clássico absoluto, Forrest Gump: O Contador de Histórias, Tom Hanks vive Forrest, um homem com um QI abaixo da média, mas com um coração gigante, que participa de momentos cruciais da história dos Estados Unidos. Sua jornada é uma lição de otimismo e simplicidade.

O filme não apenas rendeu a Hanks seu segundo Oscar consecutivo de Melhor Ator, em 1995 — um feito raro que o igualou a Spencer Tracy —, como também se tornou um fenômeno cultural. A atuação cativante transformou Forrest em um dos personagens mais amados do cinema, provando que histórias simples podem ter um impacto profundo.

Náufrago (2000)

Aqui, Hanks entrega uma de suas atuações mais intensas como Chuck Noland, um executivo da FedEx que sobrevive a um acidente de avião e fica preso em uma ilha deserta. O filme é praticamente um monólogo, dependendo totalmente de sua performance.

Sua transformação física é impressionante, mas é a jornada emocional de seu personagem que prende a atenção. A relação que ele desenvolve com Wilson, uma bola de vôlei, é um dos pontos altos e mostra a capacidade do ator de criar conexão mesmo em total isolamento.

O Resgate do Soldado Ryan (1998)

Sob a direção de Steven Spielberg, Hanks comanda um elenco estelar neste épico de guerra. Ele interpreta o capitão John Miller, líder de um esquadrão encarregado de encontrar e resgatar um soldado cujos três irmãos já morreram em combate na Segunda Guerra Mundial.

O longa redefiniu o gênero com seu realismo brutal e crueza. A atuação de Hanks como um líder cansado, mas determinado, serve como a bússola moral da história, transmitindo o peso e o horror do conflito de forma visceral e humana.

À Espera de um Milagre (1999)

Baseado na obra de Stephen King, o filme traz Hanks no papel de Paul Edgecomb, um guarda penitenciário do corredor da morte durante a Grande Depressão. Sua rotina muda com a chegada de John Coffey, um prisioneiro com dons sobrenaturais.

Nesta obra emocionante, Hanks ancora uma narrativa fantástica com uma performance contida e empática. Ele é o olhar do espectador diante do inexplicável, conduzindo a trama com uma sensibilidade que equilibra a dureza do ambiente com a magia da história.

Quero Ser Grande (1988)

Este filme foi o responsável por apresentar Tom Hanks ao grande público e lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar. Ele interpreta Josh Baskin, um garoto de 12 anos que faz um desejo a uma máquina de desejos de um parque de diversões, chamada Zoltar, e acorda no corpo de um adulto de 30 anos.

A comédia explora a inocência e a alegria da infância em contraste com as complexidades do mundo adulto. A performance de Hanks é tão convincente e charmosa que solidificou sua imagem de um ator carismático, capaz de conquistar qualquer público.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.