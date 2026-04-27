7 praias tranquilas perto de Minas para viajar no próximo feriado
Para quem quer fugir da agitação, selecionamos destinos no Rio e Espírito Santo com mar calmo e natureza preservada para uma escapada perfeita
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Para quem vive em Minas Gerais e busca uma pausa da rotina no próximo feriado, o mar continua sendo um dos destinos mais desejados. A boa notícia é que não é preciso enfrentar multidões para aproveitar o litoral. Opções no Rio de Janeiro e no Espírito Santo oferecem refúgios de águas calmas e natureza exuberante, ideais para recarregar as energias.
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Esses destinos se destacam por proporcionarem uma experiência mais tranquila, longe da agitação dos grandes centros urbanos. Com praias de mar sereno, cercadas por vegetação nativa e com infraestrutura na medida certa, são a escolha perfeita para famílias, casais ou qualquer pessoa que queira relaxar de verdade.
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Selecionamos sete praias que combinam beleza natural com um ritmo mais lento, garantindo uma escapada revigorante. As opções atendem a diferentes perfis, desde quem busca um contato mais rústico com a natureza até quem não abre mão de um pouco mais de conforto.
Praia do Sono (Paraty, RJ): Acessível por trilha ou barco, o que naturalmente seleciona o público, é um reduto de paz. Abriga uma comunidade caiçara e tem um mar perfeito para banho. Ideal para quem quer se desconectar do mundo e curtir a simplicidade.
Trindade (Paraty, RJ): Esta vila abriga um conjunto de praias e piscinas naturais, como a famosa Caixa d'Aço. Apesar de ser um destino conhecido, algumas de suas praias mais afastadas ainda mantêm um clima rústico e são cercadas pela Mata Atlântica.
Praia Azeda e Azedinha (Búzios, RJ): Embora Búzios seja um destino badalado, essas duas pequenas praias são um oásis. Com acesso por uma escadaria ou por aquatáxi, suas águas são cristalinas e sem ondas, lembrando uma grande piscina.
Setiba (Guarapari, ES): Localizada ao lado do Parque Estadual Paulo César Vinha, a região de Setiba oferece praias de águas tranquilas e areia fina. É um local excelente para quem viaja com crianças e busca um contato direto com a natureza preservada.
Iriri (Anchieta, ES): Conhecido como o “Caribe Capixaba”, este balneário é formado por pequenas enseadas de mar calmo e transparente. A atmosfera é familiar e acolhedora, com boa estrutura de quiosques e restaurantes sem perder o charme.
Praia dos Padres (Guarapari, ES): Uma pequena e escondida praia cercada por rochas e vegetação. O acesso é feito por uma curta caminhada, o que garante sua exclusividade e tranquilidade. Perfeita para quem busca um cenário paradisíaco.
Itaúnas (Conceição da Barra, ES): Famosa por suas dunas imponentes e pelo forró pé de serra, a vila de Itaúnas oferece uma experiência única. A praia é extensa e selvagem, e a tranquilidade do local atrai quem busca um refúgio cultural e natural.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.