7 praias tranquilas perto de Minas para viajar no próximo feriado

Para quem vive em Minas Gerais e busca uma pausa da rotina no próximo feriado, o mar continua sendo um dos destinos mais desejados. A boa notícia é que não é preciso enfrentar multidões para aproveitar o litoral. Opções no Rio de Janeiro e no Espírito Santo oferecem refúgios de águas calmas e natureza exuberante, ideais para recarregar as energias.

Esses destinos se destacam por proporcionarem uma experiência mais tranquila, longe da agitação dos grandes centros urbanos. Com praias de mar sereno, cercadas por vegetação nativa e com infraestrutura na medida certa, são a escolha perfeita para famílias, casais ou qualquer pessoa que queira relaxar de verdade.

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Destinos de paz no litoral fluminense e capixaba

Selecionamos sete praias que combinam beleza natural com um ritmo mais lento, garantindo uma escapada revigorante. As opções atendem a diferentes perfis, desde quem busca um contato mais rústico com a natureza até quem não abre mão de um pouco mais de conforto.

Praia do Sono (Paraty, RJ): Acessível por trilha ou barco, o que naturalmente seleciona o público, é um reduto de paz. Abriga uma comunidade caiçara e tem um mar perfeito para banho. Ideal para quem quer se desconectar do mundo e curtir a simplicidade.

Trindade (Paraty, RJ): Esta vila abriga um conjunto de praias e piscinas naturais, como a famosa Caixa d'Aço. Apesar de ser um destino conhecido, algumas de suas praias mais afastadas ainda mantêm um clima rústico e são cercadas pela Mata Atlântica.

Praia Azeda e Azedinha (Búzios, RJ): Embora Búzios seja um destino badalado, essas duas pequenas praias são um oásis. Com acesso por uma escadaria ou por aquatáxi, suas águas são cristalinas e sem ondas, lembrando uma grande piscina.

Setiba (Guarapari, ES): Localizada ao lado do Parque Estadual Paulo César Vinha, a região de Setiba oferece praias de águas tranquilas e areia fina. É um local excelente para quem viaja com crianças e busca um contato direto com a natureza preservada.

Iriri (Anchieta, ES): Conhecido como o “Caribe Capixaba”, este balneário é formado por pequenas enseadas de mar calmo e transparente. A atmosfera é familiar e acolhedora, com boa estrutura de quiosques e restaurantes sem perder o charme.

Praia dos Padres (Guarapari, ES): Uma pequena e escondida praia cercada por rochas e vegetação. O acesso é feito por uma curta caminhada, o que garante sua exclusividade e tranquilidade. Perfeita para quem busca um cenário paradisíaco.

Itaúnas (Conceição da Barra, ES): Famosa por suas dunas imponentes e pelo forró pé de serra, a vila de Itaúnas oferece uma experiência única. A praia é extensa e selvagem, e a tranquilidade do local atrai quem busca um refúgio cultural e natural. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.