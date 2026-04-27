O papel do Itamaraty na ajuda a brasileiros retidos no exterior

O caso de uma família egípcia retida por 16 dias no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, acendeu um alerta sobre uma dúvida comum: o que fazer quando um cidadão brasileiro enfrenta problemas graves em outro país? Situações similares podem acontecer com brasileiros no exterior, reforçando a importância da assistência consular, um serviço essencial prestado pelo Itamaraty através de suas embaixadas e consulados, mas que possui regras e limites claros.

Este suporte é um direito de todo cidadão brasileiro no exterior e visa garantir que seus direitos fundamentais sejam respeitados, sempre de acordo com as leis do país onde a pessoa se encontra. O serviço atua em diversas frentes, desde a perda de documentos até situações mais complexas, como prisões ou acidentes graves.

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O que o consulado pode fazer

A ajuda oferecida pelo governo brasileiro é focada em garantir a segurança e o bem-estar do cidadão em situações de vulnerabilidade. A lista de ações práticas inclui:

emitir um novo passaporte ou uma Autorização de Retorno ao Brasil (ARB) em caso de perda ou roubo de documentos;

prestar orientação e contatar familiares em casos de hospitalização, acidentes ou morte;

oferecer uma lista de advogados, tradutores e médicos locais, caso necessário;

visitar brasileiros detidos para verificar se estão recebendo tratamento adequado;

orientar sobre como familiares podem enviar dinheiro do Brasil.

Quais são os limites da ajuda

Por outro lado, existem várias ações que estão fora do alcance da assistência consular. É fundamental que o viajante tenha ciência dessas limitações para não criar falsas expectativas. O Itamaraty não pode:

custear despesas médicas, hospitalares, de advogados ou de hospedagem;

interferir em processos judiciais ou solicitar a libertação de um cidadão detido;

atuar como agência de turismo, providenciando passagens ou hotéis;

acelerar a emissão de vistos ou permissões de entrada para outros países;

assumir a guarda ou se responsabilizar por menores de idade desacompanhados.

Para acionar o serviço, o primeiro passo é contatar a embaixada ou o consulado brasileiro mais próximo do local onde ocorreu o problema. Em casos de emergência grave fora do horário comercial, é possível ligar para o telefone do Plantão Consular, disponível no site de cada repartição.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.