O que faz um controlador de tráfego aéreo? Conheça rotina e salário

Manter a segurança de milhares de passageiros nos céus do Brasil é a principal missão do controlador de tráfego aéreo. Este profissional é responsável por orientar, coordenar e monitorar as aeronaves para prevenir colisões e garantir um fluxo ordenado e eficiente. Com o recente lançamento do edital do concurso da NAV Brasil (publicado em 24 de abril de 2026), o interesse pela carreira cresceu significativamente. A NAV Brasil é a empresa pública responsável pela navegação aérea no país, criada em 2021 a partir de uma cisão da Infraero.

A função exige um nível extremo de concentração, raciocínio rápido e capacidade de tomar decisões sob pressão. O trabalho é realizado em torres de controle de aeroportos, centros de controle de aproximação e centros de controle de área, cada um com responsabilidades específicas em diferentes fases do voo, desde a decolagem até o pouso.

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Como é a rotina de trabalho?

A rotina desses profissionais é dividida em turnos para garantir a cobertura 24 horas por dia, sete dias por semana, com o regime de trabalho para o cargo de PTNA sendo em escala de 36 horas semanais. Um controlador de tráfego aéreo utiliza sistemas de radar, rádio e softwares avançados para se comunicar com os pilotos e com outros controladores. Sua tarefa é manter uma separação segura entre as aeronaves, tanto na horizontal quanto na vertical.

O ambiente de trabalho é dinâmico e pode se tornar tenso em momentos de grande volume de tráfego ou condições meteorológicas adversas. A comunicação precisa ser clara e objetiva, pois qualquer falha pode ter consequências graves. Por isso, os profissionais passam por treinamentos constantes para aprimorar suas habilidades.

O que é preciso para ser controlador?

O caminho mais comum para ingressar na carreira é por meio de concurso público, como o recém-lançado pela NAV Brasil para o cargo de Profissional Técnico de Navegação Aérea - Operador de Torre de Controle (PTNA), ou pela Força Aérea Brasileira (FAB). Geralmente, o requisito mínimo é ter o ensino médio completo. No entanto, a fluência em inglês é fundamental, já que é o idioma oficial da aviação internacional.

O edital atual oferece 128 vagas imediatas (32 para PTNA) mais cadastro de reserva, com inscrições entre 27 de abril e 28 de maio de 2026 e prova prevista para 2 de agosto de 2026. Após a aprovação, os candidatos passam por um curso de formação específico e intenso, que inclui aulas teóricas, práticas em simuladores e treinamento supervisionado. Além do conhecimento técnico, os testes de seleção avaliam rigorosamente as condições físicas e psicológicas dos candidatos.

Qual o salário e os benefícios?

A remuneração é um dos grandes atrativos da carreira. Conforme o edital de 2026, o salário inicial para o cargo de Profissional Técnico de Navegação Aérea (PTNA) - Operador de Torre de Controle é de R$ 4.632,10. Com a progressão na carreira e adicionais, os valores podem chegar a mais de R$ 10 mil em cargos de maior senioridade ou especialização.

Além da remuneração e da estabilidade, os profissionais contam com um pacote de benefícios que inclui vale-refeição/alimentação, cesta alimentação, vale-transporte ou auxílio-combustível, auxílio-creche, assistência à saúde e seguro de vida. A combinação desses fatores torna a profissão uma das mais cobiçadas no setor.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.