Como decorar a casa com arte? Veja 5 dicas para começar sua coleção

Ter uma casa decorada com obras de arte pode parecer um sonho distante, mas a inspiração que vem de famílias de artistas, mostra que a cultura pode e deve fazer parte do nosso dia a dia. Trazer personalidade para as paredes com quadros, fotografias e gravuras é mais acessível do que se imagina e transforma qualquer ambiente.

O segredo está em começar pequeno e seguir o seu gosto pessoal, sem se preocupar com regras rígidas do mercado. Uma coleção de arte não precisa valer milhões, mas sim contar uma história: a sua. Com algumas orientações práticas, é possível dar os primeiros passos e criar um espaço único e cheio de significado.

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5 dicas para decorar a casa com arte

1. Defina seu estilo e orçamento

Antes de tudo, entenda o que te atrai. Você prefere arte abstrata, figurativa, fotografias ou gravuras? Pesquise referências online e salve as imagens que mais gostar. Em seguida, defina um orçamento realista. Existem opções para todos os bolsos, desde prints de artistas iniciantes até peças de edições limitadas.

2. Explore diferentes tipos de arte

Arte não se resume a pinturas a óleo. Explore o universo das gravuras, serigrafias, fotografias e até esculturas pequenas. Pôsteres de design e ilustrações também são excelentes formas de trazer identidade para o ambiente sem gastar muito. A diversidade de formatos e técnicas enriquece a decoração.

3. Comece com peças menores

Não é preciso comprar uma tela gigante para causar impacto. Comece com obras de formato menor, que podem ser agrupadas em uma mesma parede, criando uma composição conhecida como “gallery wall”. Elas também funcionam bem apoiadas em prateleiras, aparadores ou em cantos de leitura, adicionando um toque de sofisticação.

4. Visite feiras e plataformas online

Visitar grandes eventos, como a SP-Arte e a ArtRio, ou feiras independentes e galerias do seu bairro é uma ótima maneira de descobrir novos talentos. Além disso, plataformas online especializadas, como a Artsoul e a Artmajeur, conectam compradores a artistas de todo o país, facilitando a busca por obras que combinem com seu gosto e orçamento.

5. Pense na composição, iluminação e conservação

Pense onde a obra vai ficar. A altura ideal para pendurar um quadro é na linha dos olhos, geralmente a 1,60 metro do chão. A iluminação também faz toda a diferença: um spot de luz direcionado com lâmpada de temperatura de cor neutra valoriza a peça sem distorcer suas cores. Por fim, cuide da conservação, evitando expor a arte à luz solar direta e a ambientes com muita umidade para garantir sua durabilidade.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.