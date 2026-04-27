Acórdão, liminar, súmula: decifre de vez o ‘juridiquês’ do STF

Você já deve ter lido ou ouvido nos noticiários termos como “acórdão”, “liminar” e “súmula” em decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e de outros tribunais. Essas palavras, que parecem complicadas, são parte do dia a dia do Judiciário e entender o que significam ajuda a acompanhar melhor as notícias que impactam diretamente o país.

O chamado “juridiquês” pode criar uma barreira, mas decifrar os principais termos é mais simples do que parece. Para facilitar, preparamos um guia rápido com o significado das expressões mais comuns que você encontra nas reportagens sobre as decisões da Justiça.

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Decifrando o vocabulário do Judiciário

Acórdão: pense nele como a decisão final e oficial de um grupo de juízes. Quando um caso é julgado por um órgão colegiado, como uma turma ou o plenário do STF, o documento que formaliza o que foi decidido pela maioria dos ministros é o acórdão. Ele resume os argumentos e o resultado do julgamento.

Liminar: é uma decisão provisória e urgente, geralmente tomada por um único juiz ou ministro durante a tramitação de um processo. A liminar não julga o mérito da questão, mas serve para garantir um direito ou evitar um dano irreparável enquanto o caso ainda está em análise. Ela pode ser mantida ou derrubada no julgamento final.

Súmula: funciona como um resumo da jurisprudência de um tribunal, ou seja, um resumo de como os juízes decidiram repetidamente sobre um mesmo tema. O objetivo é uniformizar o entendimento e dar mais agilidade a novos julgamentos. Quando a súmula é “vinculante”, sua aplicação se torna obrigatória para todos os outros juízes e para a administração pública.

Pedido de vista: acontece quando um ministro, durante um julgamento, pede mais tempo para analisar o processo antes de dar seu voto. Esse ato suspende a votação, que só é retomada quando o ministro devolve o caso para o plenário. O prazo para devolução não é rígido, mas o Regimento Interno do STF prevê que o pedido de vista deve ser devolvido no prazo de 10 dias em casos com réu preso.

Trânsito em julgado: é a expressão usada para indicar que uma decisão se tornou definitiva e não cabe mais nenhum tipo de recurso. A partir desse momento, o que foi determinado pela Justiça deve ser cumprido de forma obrigatória, encerrando a discussão sobre aquele caso.

Voto: representa a manifestação individual de cada juiz ou ministro durante um julgamento. Cada um expõe seus argumentos e sua posição sobre o caso. A decisão final (o acórdão) é o resultado da soma dos votos da maioria.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.