7 professores da ficção que nos inspiraram e marcaram gerações no cinema
De "Sociedade dos Poetas Mortos" a "Escola de Rock", relembre personagens inesquecíveis que nos fizeram amar a arte de ensinar através das telas
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O cinema tem o poder de criar personagens que se tornam referências, e quando o assunto é educação, alguns professores da ficção deixaram uma marca inesquecível. Em um momento de debates sobre a valorização da carreira docente, relembrar essas figuras inspiradoras mostra como um bom mestre pode transformar vidas, seja com métodos tradicionais ou abordagens totalmente inesperadas.
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De salas de aula luxuosas a escolas em bairros marginalizados, esses educadores usaram paixão, empatia e criatividade para se conectar com seus alunos. Suas histórias nos fazem rir, chorar e, acima de tudo, admirar a arte de ensinar. Confira sete professores do cinema que continuam a inspirar gerações.
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John Keating em “Sociedade dos Poetas Mortos”
Com o lema “Carpe Diem”, o professor de inglês John Keating, imortalizado por Robin Williams em “Sociedade dos Poetas Mortos” (1989), ensinou seus alunos a pensarem por si mesmos. Em uma escola conservadora, ele usou a poesia para quebrar regras, incentivando os jovens a questionar o status quo e a viver com paixão. Sua abordagem libertadora marcou o cinema para sempre.
Dewey Finn em “Escola de Rock”
Quem disse que o rock não educa? Em “Escola de Rock” (2003), Jack Black vive Dewey Finn, um músico que se passa por professor substituto e transforma uma turma de alunos disciplinados em uma banda de rock. Ele prova que a educação pode ser barulhenta, divertida e um caminho poderoso para descobrir talentos e construir autoconfiança.
Erin Gruwell em “Escritores da Liberdade”
Baseada em uma história real, Erin Gruwell, personagem de Hilary Swank em “Escritores da Liberdade” (2007), é uma jovem professora que enfrenta uma turma marcada pela violência e pela segregação racial. Com diários e livros, ela incentiva os alunos a contarem suas próprias histórias, promovendo a empatia e mostrando que a escrita pode ser uma ferramenta de cura e transformação social.
Senhor Miyagi em “Karatê Kid”
Um mestre é, antes de tudo, um grande professor. Em “Karatê Kid” (1984), o Senhor Miyagi (Pat Morita) ensinou a Daniel-san muito mais do que artes marciais. Com tarefas aparentemente simples, como lixar o deque e pintar a cerca, ele transmitiu lições sobre paciência, disciplina e o equilíbrio necessário para enfrentar os desafios da vida, dentro e fora do tatame.
LouAnne Johnson em “Mentes Perigosas”
Em “Mentes Perigosas” (1995), a ex-fuzileira naval LouAnne Johnson, vivida por Michelle Pfeiffer, assume uma turma de jovens considerados “problemáticos”. A professora usa métodos nada convencionais, como letras de Bob Dylan e karatê, para conquistar a confiança dos estudantes e mostrar a importância de enxergar o potencial em cada aluno, independentemente do histórico.
Minerva McGonagall em “Harry Potter”
Rígida, justa e extremamente leal, a professora de Transfiguração de Hogwarts é o pilar de disciplina e coragem da escola na saga “Harry Potter” (iniciada em 2001). Interpretada por Maggie Smith, Minerva sempre demonstrou um profundo cuidado com seus alunos, defendendo-os com bravura e ensinando pelo exemplo o valor da integridade, da coragem e do conhecimento.
Ram Shankar Nikumbh em “Como Estrelas na Terra”
Neste filme indiano de 2007, “Como Estrelas na Terra”, o professor de artes Ram Shankar Nikumbh (Aamir Khan) consegue identificar a dislexia em um aluno de oito anos que todos julgavam ser preguiçoso. Com sensibilidade e métodos criativos, ele ajuda o garoto a superar suas dificuldades e a descobrir seu talento artístico, ressaltando como a atenção individualizada é crucial no processo de aprendizagem.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, under supervisão editorial humana.