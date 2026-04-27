Por que a Bolívia tem duas capitais? Entenda a história de La Paz e Sucre

Muitas pessoas se surpreendem ao descobrir que a Bolívia tem, na prática, duas capitais. Enquanto Sucre é a capital constitucional e histórica, La Paz funciona como a sede do governo, onde as principais decisões políticas do país são tomadas. Essa divisão incomum é resultado de uma disputa política e econômica que marcou a história boliviana no final do século XIX.

A confusão entre as duas cidades é compreensível. Em mapas e materiais de referência, La Paz frequentemente aparece como a capital por concentrar a maior parte da estrutura administrativa. No entanto, a Constituição do país reconhece Sucre como a única e legítima capital.

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Uma rivalidade que moldou o país

A divisão tem raízes na Guerra Federal Boliviana, ocorrida entre 1898 e 1899, com a transferência dos poderes concretizada em 1898. O conflito opôs a elite conservadora de Sucre, que defendia um governo centralizado, contra a elite liberal de La Paz, que buscava maior autonomia e representatividade política, impulsionada pela crescente importância econômica da mineração de estanho na região.

Com a vitória dos liberais, os poderes Executivo e Legislativo foram transferidos para La Paz. Sucre, no entanto, manteve o status de capital constitucional e sede do poder Judiciário como um acordo para encerrar a disputa. Desde então, essa estrutura dupla permanece, refletindo as tensões regionais históricas do país.

O papel de cada capital boliviana

Atualmente, as funções de cada cidade estão bem definidas, embora a discussão sobre uma possível unificação dos poderes em Sucre ainda apareça ocasionalmente no debate político. Na prática, a organização funciona da seguinte forma:

Sucre: É a capital oficial e histórica. A cidade abriga a Suprema Corte de Justiça, consolidando seu papel como o centro do poder Judiciário do país. Também conhecida como a "Cidade Branca", é um importante centro cultural e foi reconhecida como patrimônio da humanidade pela Unesco em 1991.

La Paz: Funciona como o centro administrativo e político. Nela estão localizados o palácio presidencial, o Congresso Nacional e a maioria dos ministérios e embaixadas estrangeiras. Sua altitude elevada, a aproximadamente 3.650 metros, também a torna conhecida mundialmente, sendo um fator desafiador para times de futebol que visitam o país. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.