Bafômetro de aplicativo: mitos e verdades sobre apps que medem álcool

Com a fiscalização da Lei Seca cada vez mais rigorosa, muitos motoristas buscam alternativas para saber se podem assumir o volante após consumir bebidas alcoólicas. Nesse cenário, aplicativos que prometem funcionar como um "bafômetro de bolso" se popularizaram, oferecendo uma resposta rápida diretamente na tela do celular. A promessa é simples: inserir alguns dados e descobrir seu nível de álcool no sangue. Mas será que essa tecnologia é confiável?

A resposta direta é não. Esses aplicativos não medem o álcool no seu organismo. Eles funcionam como calculadoras que fazem uma estimativa baseada nas informações que você fornece. Geralmente, pedem dados como seu peso, gênero, a quantidade e o tipo de bebida ingerida, e há quanto tempo você começou a beber. Com base nisso, utilizam uma fórmula padrão para calcular uma aproximação da sua concentração de álcool no sangue (CAS).

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Por que os bafômetros de aplicativo falham?

O principal problema é que o cálculo é genérico e não considera as particularidades de cada pessoa. A absorção e a eliminação do álcool do corpo são processos complexos e variam enormemente de um indivíduo para outro. Fatores cruciais, que os aplicativos não conseguem medir, influenciam diretamente o resultado real.

Entre os principais pontos que os aplicativos ignoram estão:

Metabolismo individual: cada pessoa processa o álcool em um ritmo diferente, dependendo de sua genética e saúde geral.

Alimentação: ter se alimentado antes ou durante o consumo de álcool retarda a absorção, mudando completamente a curva de alcoolemia.

Hidratação e cansaço: o estado geral do corpo no momento do consumo também afeta a forma como o álcool é processado.

Precisão das informações: o usuário precisa lembrar exatamente o que e quanto bebeu, o que pode ser difícil após algumas doses.

Uma pequena diferença entre o valor estimado pelo aplicativo e o medido pelo bafômetro oficial da polícia pode resultar em multas pesadas, suspensão da carteira de motorista e até mesmo detenção. No Brasil, a Lei Seca estabelece tolerância zero, e qualquer concentração de álcool detectada pelo etilômetro — o único aparelho com validade legal utilizado nas blitze — já é considerada uma infração.

Embora possam servir como uma ferramenta de conscientização, para que a pessoa tenha uma vaga noção do impacto da bebida, esses aplicativos nunca devem ser usados para decidir se você está apto a dirigir. A única recomendação segura e que evita qualquer risco é clara: se beber, não dirija.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.