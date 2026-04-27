Como acompanhar suas ações pelo celular: 5 apps para o pequeno investidor

Acompanhar o sobe e desce do mercado financeiro ficou mais simples e pode ser feito diretamente na palma da mão. Para o pequeno investidor, ter acesso a informações rápidas e confiáveis é fundamental para tomar boas decisões. A tecnologia se tornou uma aliada, com diversos aplicativos que oferecem cotações em tempo real, notícias e análises detalhadas.

Essas ferramentas permitem que qualquer pessoa siga seus investimentos de perto, sem depender de um computador. Elas enviam alertas sobre variações de preço, divulgam fatos relevantes e ajudam a entender o que está movimentando o mercado. Antes de escolher, verifique a disponibilidade de cada app para seu sistema operacional (Android ou iOS). A seguir, conheça cinco opções — com informações atualizadas para abril de 2026 — que podem facilitar a sua jornada como investidor.

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TradingView

Este é um dos aplicativos mais completos para quem gosta de análise técnica. O TradingView oferece gráficos avançados e interativos com dezenas de indicadores, permitindo um estudo aprofundado do comportamento dos preços das ações. Além disso, funciona como uma rede social para investidores, onde é possível compartilhar ideias e análises com uma comunidade global.

A plataforma também agrega notícias de diversas fontes e permite a criação de listas de ativos para monitoramento. Seus alertas de preço são altamente personalizáveis, avisando o usuário quando uma ação atinge um valor específico, seja para compra ou venda.

Investing.com Bolsa de Valores

Conhecido por sua vasta cobertura do mercado financeiro global, o Investing.com Bolsa de Valors é uma excelente fonte de notícias e dados. O aplicativo oferece cotações em tempo real para ações, moedas, commodities e criptomoedas. Sua principal vantagem é o calendário econômico, que informa sobre os eventos mais importantes que podem impactar os investimentos.

É possível criar um portfólio personalizado para acompanhar o desempenho da sua carteira de forma consolidada. Os alertas de notícias e de preços garantem que você não perca nenhuma movimentação relevante dos seus ativos de interesse.

Status Invest

Focado no mercado brasileiro, o Status Invest é ideal para quem busca consolidar todas as informações sobre seus investimentos em um só lugar. A ferramenta permite a importação automática da carteira de ações da B3, facilitando o acompanhamento do patrimônio total, dividendos recebidos e rentabilidade.

O aplicativo também fornece um panorama completo de cada empresa listada na bolsa, com indicadores fundamentalistas, histórico de cotações e proventos. É uma plataforma robusta para quem investe com foco no longo prazo e gosta de analisar a saúde financeira das companhias.

Kinvo: Acompanhe Investimentos

O Kinvo se destaca pela capacidade de consolidar investimentos de diferentes corretoras e bancos. Isso permite uma visão unificada e clara da sua carteira, incluindo ações, fundos imobiliários, tesouro direto e até mesmo criptoativos. O app organiza os ativos de forma intuitiva, mostrando a rentabilidade real e a evolução do seu patrimônio.

Ele também oferece ferramentas para analisar a diversificação da carteira e comparar a performance dos seus ativos com os principais indicadores do mercado, como o Ibovespa. É uma ótima opção para quem quer ter o controle total de suas finanças em um único ambiente.

Google Finanças

Para quem busca simplicidade e eficiência, o Google Finanças é uma solução prática. Integrado ao ecossistema do Google, permite criar listas de ações para acompanhar as cotações com facilidade. A interface é limpa e direta, focada em fornecer os dados essenciais sem complicações.

A plataforma agrega notícias relevantes de grandes portais relacionadas aos ativos que você segue, ajudando a contextualizar as variações de preço. Embora não tenha os gráficos avançados de outras ferramentas, é perfeito para uma consulta rápida e para se manter informado sobre o mercado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.