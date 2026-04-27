A 'cultura da treta': como algoritmos nos viciam em discussões

Discussões acaloradas, cancelamentos e polêmicas envolvendo figuras públicas parecem dominar as redes sociais todos os dias. Essa dinâmica, conhecida como a “cultura da treta”, não é um acaso. Ela é impulsionada por um sistema projetado para prender nossa atenção, explorando como nosso cérebro reage a conflitos e emoções fortes.

O ser humano é naturalmente atraído por confrontos. Situações de perigo ou desentendimento ativam um estado de alerta que nos faz prestar mais atenção. As plataformas digitais se aproveitam desse gatilho. Conteúdos que geram indignação, raiva ou curiosidade mórbida provocam reações imediatas: cliques, comentários e compartilhamentos.

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Essa interação intensa é o combustível que alimenta os algoritmos. O objetivo principal de qualquer rede social é manter os usuários conectados pelo maior tempo possível. Para isso, seus sistemas identificam os posts com maior potencial de engajamento e os distribuem para um público cada vez maior, criando um ciclo vicioso.

O motor do engajamento: como funcionam os algoritmos

Os algoritmos não distinguem entre conteúdo positivo ou negativo, apenas a quantidade de interações. Para o sistema, uma publicação sobre um tema neutro que recebe 100 interações tem menos valor do que uma postagem polêmica que atinge milhares de comentários odiosos. Esta última é vista como um sucesso, pois cumpriu a missão de manter as pessoas na plataforma, visualizando mais anúncios.

Esse mecanismo cria uma bolha de negatividade. Quanto mais você interage com discussões, mais o algoritmo entende que esse é o tipo de conteúdo que lhe interessa. O resultado é um feed cada vez mais tóxico, que pode afetar a saúde mental e aumentar a sensação de ansiedade e estresse.

Além disso, essa lógica recompensa quem produz conteúdo divisivo. Influenciadores e criadores percebem que gerar controvérsia é um caminho rápido para aumentar o alcance e a relevância, mesmo que de forma negativa. A polarização se intensifica, e o diálogo saudável perde espaço para ataques e radicalismo.

É possível, no entanto, treinar o algoritmo para ter uma experiência online mais positiva. O primeiro passo é ter consciência do seu próprio comportamento. Evite clicar ou comentar em posts que claramente buscam apenas gerar discórdia. Use as ferramentas disponíveis para silenciar palavras-chave ou bloquear perfis que propagam negatividade.

Busque ativamente e interaja com conteúdos que sejam construtivos, educativos ou que simplesmente tragam bem-estar. Com o tempo, o sistema entenderá suas novas preferências e ajustará o que aparece no seu feed, ajudando a furar a bolha da “treta” e a tornar a navegação mais saudável.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.