Airbus x Boeing: as diferenças entre os aviões que você voa no Brasil

Ao embarcar em um voo no Brasil, as chances são enormes de você estar em um Airbus ou em um Boeing. Embora a Embraer seja uma forte presença nacional, o foco aqui são as duas gigantes que dominam a frota das principais companhias aéreas do país — Latam, Gol e Azul. Apesar de parecidos à primeira vista, seus aviões da família A320 (Airbus) e 737 (Boeing) têm detalhes que os entregam. Identificar em qual modelo você está voando é mais fácil do que parece.

Como identificar um Airbus

O jeito mais simples de reconhecer um Airbus da família A320 é olhar para o nariz da aeronave e para as janelas da cabine dos pilotos. O nariz é visivelmente mais arredondado e curto, conferindo uma aparência robusta. Já as janelas do cockpit têm um formato peculiar: os cantos da última janela lateral de cada lado são mais retos e quadrados. Nas pontas das asas, os modelos mais modernos possuem os chamados "sharklets", grandes extensões curvadas para cima, embora versões mais antigas possam não tê-los.

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E como reconhecer um Boeing

O Boeing 737, principal concorrente do A320, também tem suas particularidades. Seu nariz é mais pontiagudo e afilado. As janelas da cabine são mais anguladas e inclinadas, com um formato característico que se afunila. Outra dica infalível está nos motores: por ser um avião mais baixo, sua base é visivelmente achatada. Nas asas, muitos modelos novos utilizam os "split scimitar winglets", que são duplos (uma parte para cima, outra para baixo), mas, assim como no Airbus, nem todos os 737 possuem essa tecnologia.

Diferença invisível aos passageiros

Dentro da cabine de comando, a diferença mais famosa está na forma de pilotar, embora não seja visível aos passageiros. Os pilotos de Airbus usam um controle lateral, parecido com um joystick, chamado "sidestick". Já nos aviões da Boeing, o comando é feito por um manche tradicional, semelhante a um volante, posicionado à frente de cada piloto.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.