As 5 praias mais exóticas do mundo

Esqueça o tradicional combo de areia dourada e mar azul. Ao redor do mundo, existem praias que desafiam a imaginação, com cenários que parecem saídos de um filme de ficção científica. De areias de cores inusitadas a águas que brilham no escuro e formações rochosas misteriosas, estes destinos transformam uma simples ida à praia em uma memória inesquecível.

Praia de Vaadhoo, Maldivas

À noite, a orla da Ilha de Vaadhoo se transforma em um espetáculo de luzes. O fenômeno da bioluminescência faz com que a água brilhe com pontos azuis cintilantes a cada movimento das ondas. Esse efeito é causado por fitoplânctons, microrganismos que emitem luz quando agitados. O resultado é um mar que parece um céu estrelado, criando uma atmosfera mágica e surreal.

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Pink Sands Beach, Bahamas

Localizada na Harbour Island, esta praia se destaca pela cor única de sua areia: um tom suave de rosa. A coloração vem de minúsculos organismos marinhos chamados foraminíferos, que possuem uma concha avermelhada. Quando eles morrem, suas conchas são levadas para a orla e se misturam com a areia branca e os corais, criando um contraste deslumbrante com o mar azul-turquesa do Caribe.

Praia do Diamante (Jökulsárlón), Islândia

Diferente de qualquer praia tropical, Jökulsárlón oferece uma beleza gelada e impressionante. Sua areia preta, de origem vulcânica, serve de cenário para blocos de gelo que se desprendem da geleira Breiðamerkurjökull e chegam ao mar. Esses pedaços de gelo, com formatos e tamanhos variados, brilham sob o sol como se fossem diamantes, justificando o apelido da praia e compondo uma paisagem dramática e espetacular.

Koekohe Beach, Nova Zelândia

O que torna esta praia exótica são as Moeraki Boulders, rochas gigantes e quase perfeitamente esféricas espalhadas pela areia. Formadas ao longo de milhões de anos por um processo de sedimentação no fundo do mar, essas pedras intrigam visitantes e geólogos. Algumas estão intactas, enquanto outras se partiram, revelando um interior oco. O cenário misterioso atrai fotógrafos do mundo todo.

Hyams Beach, Austrália

Reconhecida pelo Guinness World Records como a praia com a areia mais branca do mundo, Hyams Beach, na Baía de Jervis, encanta pela sua pureza. A areia é tão fina e clara que parece açúcar, criando uma paisagem de tirar o fôlego. A brancura da areia intensifica a cor da água, que varia entre tons de azul-claro e verde-esmeralda, tornando o local perfeito para mergulho e relaxamento.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.