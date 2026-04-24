Meu filho desapareceu: o guia de como agir nos primeiros momentos

O desaparecimento de um filho é um dos maiores medos de qualquer família, uma situação que pode paralisar pela angústia. No entanto, agir de forma rápida e organizada nas primeiras horas é fundamental para aumentar as chances de um desfecho positivo. A primeira e mais importante ação é ligar imediatamente para o número 190, da Polícia Militar.

Essa ligação inicial aciona o sistema de segurança pública e pode direcionar viaturas para a área onde a criança ou adolescente foi visto pela última vez. É crucial abandonar a ideia de que é preciso esperar 24 horas para comunicar um desaparecimento. Esse é um mito perigoso que custa um tempo precioso, e a legislação brasileira, por meio da Lei da Busca Imediata (Lei nº 11.259/2005), determina que a investigação deve começar assim que a notificação é feita.

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Organize as informações essenciais

Enquanto as autoridades são acionadas, reúna todos os dados importantes sobre a pessoa desaparecida. Tenha em mãos uma foto recente e de boa qualidade, pois uma imagem clara facilita a identificação.

Anote em um papel ou no celular os seguintes detalhes:

nome completo e data de nascimento;

descrição física detalhada: altura, peso, cor dos olhos e do cabelo;

roupas, calçados e acessórios que usava quando sumiu;

marcas distintivas como cicatrizes, pintas, tatuagens ou aparelhos ortodônticos.

Próximos passos: da delegacia às redes sociais

Com essas informações em mãos, o próximo passo é ir à delegacia de Polícia Civil mais próxima para registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.). Leve seus documentos de identificação e, se possível, os da pessoa desaparecida. Esse registro formaliza o início do processo de investigação.

Paralelamente, acione sua rede de apoio. Avise familiares e amigos próximos sobre o ocorrido. Eles podem ajudar a procurar em locais que a criança costuma frequentar, como parques, praças, casas de colegas ou no trajeto entre a casa e a escola. Essa mobilização inicial é muito valiosa.

As redes sociais também funcionam como uma ferramenta poderosa de mobilização, mas seu uso exige cuidado. Crie uma publicação única e clara com a foto principal, nome completo, idade, local e data do desaparecimento. Descreva as roupas que a pessoa vestia.

Na postagem, sempre forneça os números de canais oficiais, como o Disque 100 (Disque Direitos Humanos, de abrangência nacional), o Disque Denúncia do seu estado (cujo número padrão é 181, mas pode variar) ou o telefone da delegacia responsável pelo caso. Evite divulgar seu número de telefone pessoal para não se expor a trotes ou tentativas de extorsão. Peça para que amigos e familiares compartilhem apenas a publicação original para centralizar as informações e evitar a disseminação de dados incorretos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.