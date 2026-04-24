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Como se tornar um juiz no Brasil: o caminho do concurso à posse

A carreira na magistratura é uma das mais cobiçadas; saiba quais são as etapas do concurso, os salários e os desafios para quem sonha em usar a toga

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
24/04/2026 11:47

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A carreira da magistratura no Brasil é uma das mais desejadas por bacharéis em Direito, atraindo candidatos pela estabilidade, remuneração atrativa e relevância social. O caminho até a posse, no entanto, é longo e exige uma preparação intensa para um dos concursos públicos mais difíceis do país. Todo o processo é desenhado para selecionar profissionais altamente qualificados para a enorme responsabilidade de julgar.

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Para se candidatar a uma vaga, não basta ter o diploma. O interessado precisa cumprir uma série de exigências que vão além da formação acadêmica. A aprovação em todas as etapas depende de uma combinação de conhecimento técnico, preparo psicológico e um histórico de vida sem restrições.

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Quais são os pré-requisitos?

Antes mesmo de pensar nas provas, o candidato deve atender a critérios básicos estabelecidos pela Constituição Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A falta de qualquer um deles impede a inscrição no concurso. Os principais requisitos são:

  • Ter certificado de aprovação no ENAM (Exame Nacional da Magistratura), obrigatório desde 2024 e com validade determinada pela ENFAM.

  • Ser brasileiro nato ou naturalizado.

  • Possuir diploma de bacharel em Direito, emitido por instituição reconhecida pelo MEC.

  • Comprovar, no mínimo, três anos de atividade jurídica após a conclusão do curso superior.

  • Estar em dia com as obrigações eleitorais e, para homens, com o serviço militar.

  • Não possuir antecedentes criminais e ter conduta social e moral adequadas ao cargo.

As etapas do concurso

O processo seletivo para juiz é extenso e dividido em várias fases, todas de caráter eliminatório ou classificatório. Com a aprovação no ENAM garantida, o candidato se inscreve no concurso do tribunal de interesse. A primeira etapa deste certame específico é, geralmente, uma prova objetiva com questões de múltipla escolha sobre diversas áreas do Direito, como Constitucional, Administrativo, Civil, Penal e Empresarial. Quem atinge a nota de corte avança para as provas escritas.

Nesta segunda fase, os candidatos enfrentam questões discursivas e a elaboração de sentenças cíveis e criminais. Aqui, a capacidade de argumentação e o profundo conhecimento da legislação e da jurisprudência são testados ao limite. Os aprovados seguem para uma etapa de inscrição definitiva, que inclui uma rigorosa sindicância da vida pregressa e investigação social.

Superada essa fase, vem a prova oral, considerada uma das mais temidas. Nela, o candidato é arguido por uma banca de desembargadores e juristas sobre pontos do conteúdo programático. A última etapa é a avaliação de títulos, de caráter classificatório, que soma pontos por atividades acadêmicas, como pós-graduação, mestrado, doutorado e publicações.

A remuneração inicial para um juiz substituto, cargo de entrada na carreira, varia entre R$ 30 mil e R$ 36 mil, dependendo do tribunal. A progressão na carreira leva a postos como juiz titular e, posteriormente, desembargador nos tribunais de justiça. A função exige atualização constante e um senso de justiça apurado para decidir sobre os mais variados aspectos da vida em sociedade.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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