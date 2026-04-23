Salário, rotina e riscos: como é a vida de um bombeiro militar no Brasil

A profissão de bombeiro militar no Brasil, que vai muito além de apagar incêndios, combina o serviço público com uma rotina de adrenalina, exigindo preparo físico e equilíbrio emocional para lidar com as mais diversas situações de emergência.

O dia a dia de um bombeiro é marcado por um regime de plantões, geralmente de 24 horas de trabalho seguidas por 72 horas de folga. Durante esse período, o militar não fica apenas esperando por um chamado. A rotina no quartel inclui treinamentos físicos constantes, simulações de resgate, manutenção de equipamentos e viaturas, além de aulas teóricas para atualização de protocolos.

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As ocorrências atendidas são variadas e imprevisíveis. Embora o combate a incêndios seja a imagem mais forte associada à profissão, os bombeiros atuam em uma ampla gama de cenários, como:

acidentes de trânsito com vítimas presas às ferragens;

salvamentos em altura, afogamentos e deslizamentos de terra;

atendimento pré-hospitalar em emergências médicas;

resgate de animais em situação de risco;

ações de Defesa Civil em desastres naturais.

Quanto ganha um bombeiro militar

A remuneração é um dos atrativos da carreira, mas os valores variam significativamente entre os estados e os diferentes cargos, como soldado e oficial. No Rio de Janeiro, por exemplo, de acordo com o edital mais recente para o Curso de Formação de Oficiais (CFO), a remuneração inicial para o Cadete (aluno em formação) é de R$ 4.227,16. Após a conclusão do curso, ao ser declarado Aspirante a Oficial, o valor sobe para R$ 9.313,32. A carreira permite promoções que resultam em progressão salarial ao longo do tempo.

Os riscos da profissão

A carreira de bombeiro militar é uma das que mais expõem o profissional a riscos. O perigo não se limita ao fogo e ao calor extremo. Durante as operações, eles enfrentam a possibilidade de desabamentos, explosões, contaminação por produtos químicos e o estresse de tomar decisões críticas em segundos.

Além dos perigos físicos, o impacto emocional é um desafio constante. Lidar diretamente com perdas, acidentes graves e situações traumáticas exige um forte preparo psicológico. Por isso, a vocação para servir e a capacidade de manter a calma sob pressão são características fundamentais para quem deseja seguir esse caminho.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.