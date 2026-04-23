A regra dos 5 segundos é real? O que a ciência provou vai te chocar
É um dos mitos mais famosos da cozinha, mas será que funciona? Microbiologistas explicam a verdade sobre a contaminação de alimentos e os riscos
compartilheSIGA
Quem nunca deixou um pedaço de pão ou uma fruta cair no chão e, rapidamente, o pegou de volta para comer? A famosa “regra dos 5 segundos” sugere que o alimento continua seguro, mas a ciência mostra uma realidade bem diferente. A transferência de bactérias do piso para a comida é praticamente instantânea, tornando o popular costume uma aposta arriscada para a saúde.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A ideia de que existe um tempo seguro antes da contaminação é um mito. O que realmente define o nível de risco não são os segundos, mas uma combinação de outros fatores. A velocidade com que os micro-organismos se transferem depende principalmente da umidade do alimento e do tipo de superfície onde ele caiu.
Leia Mais
-
Onda de calor intenso aumenta risco de intoxicação alimentar
-
Lavar carnes na pia pode causar intoxicação alimentar; entenda
-
Mais comum no verão, intoxicação alimentar mata 600 mil pessoas por ano
Um pedaço de melancia ou qualquer comida úmida, por exemplo, irá capturar germes com muito mais facilidade do que um biscoito seco. A umidade funciona como um veículo perfeito para as bactérias. Da mesma forma, pisos lisos como azulejos e madeira permitem uma transferência mais eficiente do que superfícies porosas como tapetes, cuja topografia irregular reduz o contato, mas não significa que sejam mais higiênicos.
Como a contaminação realmente acontece?
O tempo de contato importa, mas não como imaginamos. Quanto mais tempo o alimento permanece no chão, maior a quantidade de bactérias que ele acumula. No entanto, a contaminação inicial acontece em uma fração de segundo. Isso significa que mesmo o resgate mais rápido não impede que o alimento já esteja contaminado.
Para entender melhor, considere os principais pontos que influenciam o risco:
-
Umidade do alimento: comidas molhadas ou pegajosas são as que mais absorvem micro-organismos.
-
Tipo de superfície: pisos lisos (cerâmica, madeira) transferem bactérias mais facilmente que superfícies irregulares como carpetes.
-
Nível de limpeza: a quantidade e o tipo de germes presentes no chão são o fator mais determinante para o risco.
Uma pesquisa da Universidade Rutgers, nos Estados Unidos, liderada pelo cientista de alimentos Donald Schaffner e publicada na revista Applied and Environmental Microbiology em 2016, analisou essa questão a fundo. O estudo testou melancia, bala de goma, pão e pão com manteiga em quatro superfícies (aço inoxidável, cerâmica, madeira e carpete) e confirmou que a contaminação pode ocorrer em menos de um segundo, desmontando a crença popular de forma definitiva.
A conclusão dos pesquisadores foi clara: embora o tempo de contato influencie a quantidade de bactérias transferidas, nenhum alimento que cai no chão sai ileso. Ainda assim, vale o bom senso. Embora o risco de contaminação seja real, a maioria das bactérias presentes em pisos domésticos não causa doenças graves em pessoas com sistema imunológico saudável.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.