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A regra dos 5 segundos é real? O que a ciência provou vai te chocar

É um dos mitos mais famosos da cozinha, mas será que funciona? Microbiologistas explicam a verdade sobre a contaminação de alimentos e os riscos

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
23/04/2026 12:22 - atualizado em 23/04/2026 12:22

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A regra dos 5 segundos é real? O que a ciência provou vai te chocar
A ciência desmistifica a &#39;regra dos 5 segundos&#39;, mostrando que alimentos como este pão no chão são rapidamente contaminados. crédito: Estado de Minas/ Imagem gerada por IA

Quem nunca deixou um pedaço de pão ou uma fruta cair no chão e, rapidamente, o pegou de volta para comer? A famosa “regra dos 5 segundos” sugere que o alimento continua seguro, mas a ciência mostra uma realidade bem diferente. A transferência de bactérias do piso para a comida é praticamente instantânea, tornando o popular costume uma aposta arriscada para a saúde.

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A ideia de que existe um tempo seguro antes da contaminação é um mito. O que realmente define o nível de risco não são os segundos, mas uma combinação de outros fatores. A velocidade com que os micro-organismos se transferem depende principalmente da umidade do alimento e do tipo de superfície onde ele caiu.

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Um pedaço de melancia ou qualquer comida úmida, por exemplo, irá capturar germes com muito mais facilidade do que um biscoito seco. A umidade funciona como um veículo perfeito para as bactérias. Da mesma forma, pisos lisos como azulejos e madeira permitem uma transferência mais eficiente do que superfícies porosas como tapetes, cuja topografia irregular reduz o contato, mas não significa que sejam mais higiênicos.

Como a contaminação realmente acontece?

O tempo de contato importa, mas não como imaginamos. Quanto mais tempo o alimento permanece no chão, maior a quantidade de bactérias que ele acumula. No entanto, a contaminação inicial acontece em uma fração de segundo. Isso significa que mesmo o resgate mais rápido não impede que o alimento já esteja contaminado.

Para entender melhor, considere os principais pontos que influenciam o risco:

  • Umidade do alimento: comidas molhadas ou pegajosas são as que mais absorvem micro-organismos.

  • Tipo de superfície: pisos lisos (cerâmica, madeira) transferem bactérias mais facilmente que superfícies irregulares como carpetes.

  • Nível de limpeza: a quantidade e o tipo de germes presentes no chão são o fator mais determinante para o risco.

Uma pesquisa da Universidade Rutgers, nos Estados Unidos, liderada pelo cientista de alimentos Donald Schaffner e publicada na revista Applied and Environmental Microbiology em 2016, analisou essa questão a fundo. O estudo testou melancia, bala de goma, pão e pão com manteiga em quatro superfícies (aço inoxidável, cerâmica, madeira e carpete) e confirmou que a contaminação pode ocorrer em menos de um segundo, desmontando a crença popular de forma definitiva.

A conclusão dos pesquisadores foi clara: embora o tempo de contato influencie a quantidade de bactérias transferidas, nenhum alimento que cai no chão sai ileso. Ainda assim, vale o bom senso. Embora o risco de contaminação seja real, a maioria das bactérias presentes em pisos domésticos não causa doenças graves em pessoas com sistema imunológico saudável.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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