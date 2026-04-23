Por que o Brasil é um dos países mais perigosos para motociclistas?

O Brasil se consolida como um dos lugares mais perigosos do mundo para motociclistas. As estatísticas são alarmantes: em 2023, eles representaram quase 40% de todas as mortes no trânsito, segundo dados do Ministério da Saúde. Esses números expõem um problema crônico e complexo, que envolve desde a formação dos condutores até a infraestrutura das cidades e a fiscalização deficiente.

A combinação de fatores que torna o trânsito brasileiro tão arriscado para quem anda sobre duas rodas é extensa. A começar pela preparação dos próprios motociclistas. O processo para obter a habilitação é frequentemente criticado por ser insuficiente para preparar os novos condutores para os desafios reais das ruas e estradas, que exigem técnicas de pilotagem defensiva e atenção redobrada.

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Outro ponto crítico é a infraestrutura viária, projetada majoritariamente para carros. Vias mal conservadas, falta de sinalização adequada e ausência de faixas exclusivas em grandes centros urbanos aumentam a vulnerabilidade. A fiscalização, muitas vezes pontual e insuficiente, falha em coibir comportamentos de risco, como excesso de velocidade e ultrapassagens perigosas.

Uma cultura de risco no trânsito

O comportamento dos motoristas de outros veículos também contribui para o cenário. Muitos não respeitam o espaço das motocicletas, realizando manobras bruscas sem a devida sinalização e ignorando a fragilidade de quem está sobre duas rodas. Essa falta de conscientização transforma o trânsito em um ambiente hostil.

O crescimento do uso de motocicletas como ferramenta de trabalho, impulsionado por aplicativos de entrega, adicionou uma nova camada ao problema. Pressionados por metas e prazos curtos, muitos entregadores se expõem a jornadas exaustivas e adotam uma pilotagem mais agressiva para otimizar o tempo, elevando drasticamente as chances de acidentes.

O resultado dessa equação é um custo social e econômico altíssimo. As motocicletas são responsáveis por cerca de 60% das internações por acidentes de transporte terrestre, gerando um gasto de mais de R$ 270 milhões para o Sistema Único de Saúde (SUS) apenas em 2024. O perfil das vítimas fatais é bem definido: a maioria é composta por homens (cerca de 70% do total) com idade entre 20 e 49 anos, sendo que um terço das vítimas se concentra na faixa dos 20 aos 29 anos, em plena idade produtiva.

Reverter essa realidade exige uma abordagem múltipla, que passa pela reformulação do processo de habilitação, investimentos em infraestrutura segura para motociclistas e campanhas de educação contínuas para todos os condutores. Além disso, é fundamental uma fiscalização mais rigorosa e constante para inibir as infrações que ceifam vidas diariamente.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.